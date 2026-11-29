Giovedì 29 ottobre 2026 le classi del Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Marconi di Tortona, ad eccezione della prima, hanno partecipato al Festival della Scienza di Genova. L’evento internazionale di divulgazione scientifica, incentrato quest’anno sulla parola chiave “Prospettive”, ha permesso agli studenti di prendere parte ad almeno due attività laboratoriali nel centro cittadino e di visitare la mostra digitale a Palazzo Ducale, unendo approfondimento sperimentale e socializzazione.

Un percorso tra laboratori nel centro cittadino e Palazzo Ducale

Il Festival della Scienza di Genova, appuntamento internazionale di divulgazione scientifica rivolto a un pubblico di ogni fascia d’età tenutosi nell’ultima settimana di ottobre, ha proposto un ricco programma articolato in conferenze, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali su temi che spaziano dalla robotica alla fisica fino all’Intelligenza artificiale. Filo conduttore dell’edizione 2026 è stata la parola chiave “Prospettive”, un invito a osservare il mondo da nuovi punti di vista attraverso il linguaggio della scienza.

La collocazione dei diversi laboratori tematici nel centro cittadino, facili da raggiungere, ha consentito a ciascuna classe dell’istituto tortonese di ridurre i tempi di spostamento e di partecipare ad almeno due attività laboratoriali, prima della visita pomeridiana comune a tutte le classi alla mostra digitale “Contiamo l’Italia, contiamo per il futuro”, ospitata a Palazzo Ducale.

Il racconto delle classi 3AS e 2AS

A raccontare l’esperienza vissuta a Genova sono stati i referenti stampa delle classi 2AS e 3AS, attraverso due testimonianze dirette sulle attività svolte:

La giornata della classe 3AS: «La nostra classe, 3AS, ha assistito prima ad un progetto chiamato “Crimini fra i pennelli” in cui ci hanno spiegato come si fa a riconoscere un’opera falsa da una autentica. Le animatrici che ci hanno accolto erano molto preparate sull’argomento, per questo è stato facile da parte nostra partecipare in modo attivo con interventi e domande. L’attività prevedeva prima una spiegazione generale e successivamente una parte più interattiva in cui siamo stati divisi in gruppi e, con le informazioni apprese, dovevamo capire l’autenticità di un’opera. È stato molto interessante e suggestivo. Finito questo progetto ci siamo recati nel laboratorio della seconda attività della mattina chiamata “Tutto è matematica”. In questa seconda parte abbiamo fatto un “gioco interattivo” in cui dovevamo risolvere enigmi e rispondere a domande matematiche attraverso i gesti delle nostre mani proiettate sul muro. I ragazzi che ci hanno spiegato il progetto erano simpatici e l’attività, nonostante fosse in un certo senso individuale, ha coinvolto tutti quanti in modo omogeneo. Nel pomeriggio dopo la visita alla mostra digitale a Palazzo Ducale “Contiamo l’Italia, contiamo per il futuro”, comune a tutte le classi, una passeggiata tra i carruggi del centro storico ha concluso la nostra giornata».

«La nostra classe, 3AS, ha assistito prima ad un progetto chiamato “Crimini fra i pennelli” in cui ci hanno spiegato come si fa a riconoscere un’opera falsa da una autentica. Le animatrici che ci hanno accolto erano molto preparate sull’argomento, per questo è stato facile da parte nostra partecipare in modo attivo con interventi e domande. L’attività prevedeva prima una spiegazione generale e successivamente una parte più interattiva in cui siamo stati divisi in gruppi e, con le informazioni apprese, dovevamo capire l’autenticità di un’opera. È stato molto interessante e suggestivo. Finito questo progetto ci siamo recati nel laboratorio della seconda attività della mattina chiamata “Tutto è matematica”. In questa seconda parte abbiamo fatto un “gioco interattivo” in cui dovevamo risolvere enigmi e rispondere a domande matematiche attraverso i gesti delle nostre mani proiettate sul muro. I ragazzi che ci hanno spiegato il progetto erano simpatici e l’attività, nonostante fosse in un certo senso individuale, ha coinvolto tutti quanti in modo omogeneo. Nel pomeriggio dopo la visita alla mostra digitale a Palazzo Ducale “Contiamo l’Italia, contiamo per il futuro”, comune a tutte le classi, una passeggiata tra i carruggi del centro storico ha concluso la nostra giornata». L’esperienza della classe 2AS: «La 2AS invece ha partecipato ad un laboratorio di fisica e ad uno riguardante le fonti di energia rinnovabili. Per noi, è stata un’esperienza interessante ed educativa, specialmente per l’aspetto sperimentale delle attività svolte; oltre ad essere stata un’occasione per socializzare al di fuori della scuola».

I ringraziamenti alla docente referente e alla scuola

In chiusura del resoconto firmato da Maria Vittoria Caldirola e Nina Jaramillo della classe 3AS insieme a Marco Capoduri della classe 2AS del Liceo delle Scienze Applicate, gli studenti hanno espresso la propria gratitudine a chi ha reso possibile l’uscita didattica: «Ringraziamo in modo speciale la prof.ssa Elena Guerra, referente del progetto, che ha provveduto ad organizzare la partecipazione dell’Istituto alla manifestazione, la Dirigenza e tutti i docenti accompagnatori che hanno condiviso con noi questa bellissima esperienza che ci ha permesso di imparare in modo divertente e coinvolgente».

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!