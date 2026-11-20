Si è svolta questa mattina, venerdì 20 novembre, nella Sala Romita del Comune di Tortona, la presentazione ufficiale del censimento effettuato sul patrimonio arboreo cittadino. Dopo gli interventi introduttivi del sindaco Federico Chiodi, dell’assessore Pierpaolo Pareti, della dirigente del settore Lavori Pubblici ingegner Laura Lucotti e dei funzionari comunali che si occupano della gestione del verde pubblico, i tecnici incaricati hanno illustrato i risultati della mappatura digitale. L’indagine ha permesso di schedare e georeferenziare 5.403 alberi distribuiti in 24 aree omogenee della città, offrendo uno strumento fondamentale per la sicurezza, la cura programmata e la tutela ambientale del territorio.

Gli interventi tecnici in Sala Romita

Nel corso della mattinata, i professionisti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (Dottori Agronomi e Dottori Forestali) hanno approfondito i diversi aspetti metodologici e operativi del lavoro svolto sul campo:

Dott. J. Francesco Repetto: “Strumenti per la gestione del verde urbano: Il Censimento arboreo informatizzato”;

“Strumenti per la gestione del verde urbano: Il Censimento arboreo informatizzato”; Dott. Agronomo Delio Barbieri: “La suddivisione del territorio comunale in aree funzionali”;

“La suddivisione del territorio comunale in aree funzionali”; Dott. Giacomo Debernardi: “La scheda di rilevamento: struttura ed organizzazione”;

“La scheda di rilevamento: struttura ed organizzazione”; Dott.ssa Marta Pianta e Dott.ssa Marta De Bonis: “I risultati del Censimento arboreo: statistiche relative alla popolazione arborea”;

“I risultati del Censimento arboreo: statistiche relative alla popolazione arborea”; Dott.ssa Ada Penna e Dott. Alberto Mallarino: “Le potenzialità del Censimento per ottimizzare gli interventi gestionali e la stabilità degli alberi”.

I numeri e le curiosità del verde cittadino: dal podio dei tigli alle rarità botaniche

Dall’analisi dei dati — raccolti su supporto informatico in campo, corredati da fotografia, targhetta numerica sul fusto e caricati su un database cartografico Qgis aggiornabile in tempo reale — emergono diverse curiosità sulla popolazione arborea tortonese:

Un patrimonio variegato: i 5.403 alberi censiti tra parchi storici, giardini pubblici, aree scolastiche e viali stradali appartengono a oltre 60 generi declinati in più di 120 specie diverse, con una netta prevalenza delle latifoglie (92,25%) rispetto alle conifere (7,75%);

i 5.403 alberi censiti tra parchi storici, giardini pubblici, aree scolastiche e viali stradali appartengono a oltre 60 generi declinati in più di 120 specie diverse, con una netta prevalenza delle latifoglie (92,25%) rispetto alle conifere (7,75%); Il podio delle specie più diffuse: tre soli generi coprono da soli oltre la metà dell’intero patrimonio verde cittadino (il 50,45%, pari a 2.726 piante): al primo posto svetta il Tiglio con 1.112 esemplari (20,58%), seguito dall’ Acero con 862 piante (15,95%) e dal Bagolaro con 752 esemplari (13,92%), davanti a robinie (367) e platani (305);

tre soli generi coprono da soli oltre la metà dell’intero patrimonio verde cittadino (il 50,45%, pari a 2.726 piante): al primo posto svetta il con 1.112 esemplari (20,58%), seguito dall’ con 862 piante (15,95%) e dal con 752 esemplari (13,92%), davanti a robinie (367) e platani (305); I “pezzi unici” e le specie insolite: ben sette specie arboree sono presenti a Tortona con un solo esemplare ciascuna, tra cui rarità botaniche come il cipresso calvo delle paludi americane, l’albero dei cervi, il ciavardello, l’abete d’acqua, il bosso arboreo, il sorbo domestico e il glicine arboreo; nel catalogo figurano inoltre 13 esemplari di tasso (noto anche come “albero della morte”), 9 palme di Fortune e 8 ginkgo biloba;

ben sette specie arboree sono presenti a Tortona con un solo esemplare ciascuna, tra cui rarità botaniche come il cipresso calvo delle paludi americane, l’albero dei cervi, il ciavardello, l’abete d’acqua, il bosso arboreo, il sorbo domestico e il glicine arboreo; nel catalogo figurano inoltre 13 esemplari di tasso (noto anche come “albero della morte”), 9 palme di Fortune e 8 ginkgo biloba; Un gigante monumentale: nel rilievo rientra anche un grande platano ibrido monumentale notificato che sorge su proprietà privata nei pressi della Cascina Bruciata, lungo la strada per la frazione Ova del Comune di Castelnuovo Scrivia;

nel rilievo rientra anche un grande platano ibrido monumentale notificato che sorge su proprietà privata nei pressi della Cascina Bruciata, lungo la strada per la frazione Ova del Comune di Castelnuovo Scrivia; Età, salute e benefici per il clima: oltre tre quarti degli alberi sono in fase adulta (4.179 piante, pari al 77,34%) e la grande maggioranza presenta condizioni vegetative sane o moderatamente sane. Un polmone verde prezioso che stocca complessivamente oltre 12.497 tonnellate di anidride carbonica, abbatte ozono, biossido di azoto, anidride solforosa e polveri sottili, e garantisce un raffrescamento estivo fino a 7 gradi sull’asfalto ombreggiato e 6 gradi all’interno degli edifici.

Come consultare la relazione completa

Tutti i dettagli, le tabelle e le mappe della sintesi del censimento arboreo del Comune di Tortona sono consultabili online al seguente indirizzo: https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2026/11/Relazione-censimento-arboreo_2025_sintesi-1.pdf