In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, la Città di Tortona illustrerà pubblicamente gli esiti del nuovo censimento del patrimonio arboreo comunale, un monitoraggio dettagliato che ha portato alla catalogazione e georeferenziazione di 5.403 piante gestite mediante un sistema informatico avanzato. L’incontro è fissato per venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 9:00, nella Sala “Romita” del Palazzo Comunale in corso Alessandria 62. L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sulla consistenza del verde urbano, sulla suddivisione del territorio in aree omogenee e sull’impatto ecologico di questo patrimonio per la salute e la sicurezza della comunità.

Il programma e gli interventi istituzionali

I lavori della mattinata, che si protrarranno fino alle ore 11:30, si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco Federico Chiodi e dell’Assessore Pierpaolo Pareti. La presentazione generale della giornata sarà curata dal Dirigente comunale, ing. Laura Lucotti.

A seguire prenderanno la parola i componenti del gruppo di lavoro formato da agronomi e forestali incaricati, che approfondiranno:

Il quadro normativo di riferimento per la gestione del verde pubblico;

Gli strumenti tecnici e informatici impiegati per il monitoraggio;

La ripartizione del territorio comunale in 24 zone omogenee, all’interno delle quali sono state puntualmente rilevate e catalogate tutte le aree verdi.

I numeri del patrimonio verde e i benefici ambientali

Nella seconda parte della mattinata verranno svelati i risultati specifici del censimento: dall’analisi delle specie botaniche presenti alla struttura fenologica dell’intera popolazione arborea cittadina. Particolare rilievo sarà dato alla stima dei benefici ecosistemici generati dalle piante sul territorio, con riferimento alla quantità di anidride carbonica stoccata e alla capacità di abbattimento delle polveri sottili nell’aria.

I dati raccolti costituiranno la base operativa per ottimizzare gli interventi futuri di manutenzione e cura ordinaria, garantendo al contempo la stabilità delle alberature e la salvaguardia della pubblica incolumità.

Dibattito aperto alla cittadinanza

Dalle ore 11:10 la sessione lascerà ampio spazio al confronto con il pubblico: i cittadini presenti in sala potranno porre domande ed esporre considerazioni interagendo direttamente con i tecnici e gli amministratori locali.