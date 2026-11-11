Il Comune di Diano Marina rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie in affitto con la riapertura del Fondo sociale per la locazione. L’iniziativa, che integra i fondi regionali con risorse direttamente stanziate dall’Amministrazione comunale a seguito della variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale lo scorso 1° settembre, è rivolta a sostenere le spese per i canoni pagati nel corso del 2025. Il bando ufficiale sarà pubblicato lunedì 16 novembre e le domande potranno essere presentate fino alle ore 13:00 di venerdì 18 dicembre 2026.

I requisiti e le condizioni di accesso

La misura è riservata a chi è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato per un immobile destinato ad abitazione principale. Il contributo teorico viene determinato nella misura del 40% del canone annuo, rapportato ai mesi di locazione effettivamente documentati, con un importo compreso tra una soglia minima e una massima stabilite dal bando (con eventuale riduzione proporzionale qualora le istanze superassero la capienza totale delle risorse).

I criteri stabiliti dall’Amministrazione comunale prevedono:

Soglia ISEE fissata a un tetto massimo di 15 mila euro (più accessibile rispetto al limite previsto su scala regionale);

Limite massimo del canone mensile ammissibile fissato a 650 euro, parametrato ai valori del mercato immobiliare locale;

Contratto di affitto regolarmente registrato e relativa documentazione di pagamento riferita all’anno 2025.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il bando completo con il relativo modulo sarà consultabile e scaricabile da lunedì 16 novembre sul sito istituzionale del Comune di Diano Marina. I cittadini interessati dovranno allegare l’attestazione ISEE in corso di validità, la copia del contratto di locazione e le ricevute dei pagamenti effettuati nel 2025.

L’invio o la consegna delle domande, aperte dal 16 novembre fino alle ore 13:00 del 18 dicembre 2026, potrà avvenire con due modalità:

A mano: presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00);

presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00); Via PEC: inviando la documentazione all’indirizzo certificato protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it .

Le parole dell’Amministrazione comunale

Sull’importanza dell’intervento è intervenuto il sindaco Cristiano Za Garibaldi:

«Anche quest’anno finanziamo una misura importante per le famiglie, mettendo a disposizione risorse in più oltre al contributo regionale. Ringrazio l’Assessore Messico e gli uffici per l’attenzione alle categorie più fragili. Vogliamo dare un sostegno concreto a chi affronta costi abitativi sempre più impegnativi e fare in modo che le risorse disponibili possano raggiungere le persone che ne hanno maggiore bisogno».

A illustrare le scelte tecniche e le finalità sociali del provvedimento è stata l’Assessore Sabrina Messico:

«Abbiamo confermato una soglia ISEE più bassa rispetto a quella regionale, per ampliare la platea delle persone che possono accedere al contributo. Inoltre, il limite del canone ammissibile è fissato tenendo conto dei costi degli affitti a Diano Marina. Abbiamo mantenuto invariati modulistica e procedure rispetto agli anni scorsi: l’obiettivo è offrire un aiuto concreto, senza rendere più complicato presentare la domanda».