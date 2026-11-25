Domenica 29 novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, il centro di Bassignana si animerà con la quarta edizione dei “Mercatini di Natale”, l’appuntamento organizzato dall’associazione Memorial Cristian Zucconi APS con il patrocinio del Comune di Bassignana e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Tra Piazza della Vittoria e Corso Italia, cittadini e visitatori potranno immergersi nell’atmosfera delle feste grazie a un ricco programma pensato per tutta la famiglia, che unirà esposizioni, animazione per i più piccoli e momenti di condivisione comunitaria.

Le iniziative in programma per grandi e piccini

Per tutta la giornata le vie del paese ospiteranno attrazioni e attività dedicate allo spirito natalizio:

Bancarelle: esposizione e proposte lungo Piazza della Vittoria e Corso Italia;

esposizione e proposte lungo Piazza della Vittoria e Corso Italia; Villaggio di Babbo Natale: uno spazio tematico dedicato all’accoglienza e alla fantasia dei bambini;

uno spazio tematico dedicato all’accoglienza e alla fantasia dei bambini; Merenda con cioccolata calda: un momento goloso per scaldarsi e stare insieme durante il pomeriggio;

un momento goloso per scaldarsi e stare insieme durante il pomeriggio; Accensione dell’Albero di Natale: il momento simbolico della festa, realizzato insieme ai bambini della scuola primaria di Bassignana e Pecetto.

Informazioni utili e contatti

Evento: Mercatini di Natale – 4ª Edizione;

Mercatini di Natale – 4ª Edizione; Data e orario: domenica 29 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

domenica 29 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; Luogo: Piazza della Vittoria e Corso Italia, Bassignana (AL);

Piazza della Vittoria e Corso Italia, Bassignana (AL); Organizzazione e collaborazioni: Memorial Cristian Zucconi APS, con il patrocinio del Comune di Bassignana e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (Comitato di Bassignana);

Memorial Cristian Zucconi APS, con il patrocinio del Comune di Bassignana e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (Comitato di Bassignana); Per informazioni: segreteria@memorialcristianzucconi.it.

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