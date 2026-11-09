Si è riunito a Diano Marina il Tavolo del Turismo promosso dall’Amministrazione comunale insieme alle principali associazioni di categoria del comprensorio per tracciare le linee guida dello sviluppo turistico in vista del 2027. Al centro del confronto, che ha visto la partecipazione di Confcommercio, Federalberghi, FAITA, Confesercenti, Confindustria, RESCASA e Asshotel, sono stati presentati gli eccellenti riscontri della campagna video diffusa in undici Paesi europei e l’intesa sull’impiego delle risorse della tassa di soggiorno. L’accordo punta con decisione sul potenziamento del marketing territoriale, sul consolidamento dell’outdoor comprensoriale, sul ricco cartellone delle manifestazioni annuali e sui servizi strategici di accoglienza e decoro urbano.

Il successo della promozione europea e il piano autunnale

Il bilancio della campagna di comunicazione video condotta tra il 6 e l’8 agosto e sviluppata nell’arco di trentuno giorni ha ampiamente superato le previsioni di partenza:

oltre 5 milioni di visualizzazioni registrate complessivamente, con un incremento del 25% rispetto al target prefissato;

circa 2,7 milioni di utenti unici raggiunti e 45.076 clic generati verso i canali del territorio;

una percentuale dell’82,4% di utenti che ha guardato i filmati quasi integralmente, a cui si sommano circa 400 mila persone che hanno seguito fino al termine gli spot su YouTube;

Germania e Francia confermate come mercati di riferimento primari, rispettivamente con oltre 1,5 milioni e 1,3 milioni di visualizzazioni;

undici nazioni europee coinvolte: Austria, Germania, Belgio, Norvegia, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Olanda, Svizzera, Francia e Polonia;

avvio programmato di una seconda campagna autunnale focalizzata sulla fruibilità del Golfo dianese 365 giorni all’anno, con approfondimenti dedicati a trekking, cicloturismo, percorsi enogastronomici e patrimonio culturale.

L’intesa sulle risorse della tassa di soggiorno per il 2027

L’accordo strategico condiviso con le realtà economiche definisce una programmazione concertata per valorizzare le proposte associative:

destinazione di una quota rilevante delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno a progetti proposti dalle associazioni maggiormente rappresentative;

conferma dello stanziamento dedicato al piano di marketing e promozione;

organizzazione del workshop “Golfo Dianese Outdoor 2027”, pensato per buyer specializzati, tour operator, bus operator, giornalisti e operatori di settore;

lancio della “Card Visit’n smile”, studiata per garantire agevolazioni e scontistiche dedicate agli ospiti delle strutture ricettive dianesi.

Outdoor comprensoriale, grandi manifestazioni e servizi

L’incontro ha armonizzato le iniziative promozionali con la cura del territorio e gli eventi identitari:

programma delle manifestazioni 2027: Carnevale Dianese, Infiorata, Aromatica Off, Aromatica, “Diano Comic Show”, tradizionali spettacoli pirotecnici estivi, Estate Musicale Dianese, “Diano in Musica”, “Music Summer Show” a Sant’Anna, la rassegna “Incontri ravvicinati con la musica”, fino alle luminarie natalizie e alla festa di Capodanno in piazza;

gestione unitaria della rete sentieristica del comprensorio attraverso il progetto outdoor condiviso tra i Comuni del Golfo dianese in via di adozione nelle rispettive Giunte;

presenza confermata all’interno delle principali fiere turistiche nazionali ed estere;

manutenzione e cura del verde pubblico lungo le aree connesse alla Ciclovia Tirrenica;

mantenimento dei servizi essenziali: bus navetta di collegamento tra la nuova stazione ferroviaria e il centro cittadino, attività dell’Ufficio IAT, DMO Golfo dianese e dotazioni per le spiagge libere a tutela della Bandiera Blu.

Le dichiarazioni dei protagonisti del tavolo

Il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto: «In questi anni il Tavolo del Turismo è cresciuto nella direzione della collaborazione con le associazioni di categoria, di pari passo con l’incremento delle risorse economiche a disposizione. Il progetto outdoor, il marketing territoriale e il calendario delle manifestazioni sono parti integranti del piano turistico che colloca Diano Marina e il Golfo dianese tra le eccellenze liguri: faccio i complimenti alle associazioni di categoria, all’Assessore Spandre e agli uffici coinvolti. Il risultato di questo lavoro sinergico è sotto gli occhi di tutti nella forma migliore che potrebbe avere, quella della cura del patrimonio turistico territoriale».

L’assessore al Turismo Luca Spandre ha evidenziato la visione d’insieme dell’ente: «Il tavolo del turismo rappresenta uno strumento fondamentale di confronto e di programmazione condivisa. I risultati della prima campagna di marketing territoriale confermano che il Golfo dianese ha grandi potenzialità sui mercati europei e che è necessario continuare a investire in una promozione mirata, capace di intercettare nuovi visitatori e di valorizzare l’offerta del territorio durante tutto l’anno. Per il 2027 abbiamo scelto di destinare una parte significativa delle risorse della tassa di soggiorno a progetti costruiti insieme alle associazioni di categoria. Promozione, outdoor, eventi, mobilità e accoglienza sono elementi strettamente collegati: solo attraverso una strategia condivisa possiamo rendere Diano Marina e il Golfo dianese sempre più competitivi e attrattivi. Ringrazio le associazioni per il contributo e per la disponibilità al confronto e gli uffici per il lavoro svolto con attenzione e cura del patrimonio territoriale. L’obiettivo comune è costruire un’offerta turistica di qualità, sostenibile e capace di generare benefici per le imprese, per i residenti e per l’intero comprensorio».

Per Confesercenti è intervenuto Leonardo Ceresi, presidente di Assohotel: «Accogliamo con grande soddisfazione la volontà dell’Amministrazione comunale di Diano Marina di investire concretamente nella promozione turistica del territorio, attraverso una programmazione condivisa con le associazioni di categoria e un utilizzo strategico delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno. Particolarmente importante è l’investimento nel marketing e nella promozione europea e altrettanto significativa è l’introduzione, per la prima volta a Diano Marina, di un workshop turistico dedicato, promosso da Confesercenti, che porterà direttamente nel Golfo dianese buyer nazionali e internazionali, tour operator e operatori specializzati, creando importanti occasioni di incontro e opportunità commerciali per le imprese turistiche del comprensorio».

Da parte di Federturismo Riviera dei Fiori/Confindustria è giunto un riscontro positivo sull’impostazione pubblicitaria: «La conferma dei fondi stanziati per il piano di promozione, all’interno di quelli destinati ai progetti proposti dalle Associazioni di categoria, è un primo passo concreto verso una strategia di marketing comune del Golfo dianese: per la prima volta il territorio si presenta con un’unica voce su undici mercati europei, e i numeri della campagna estiva – oltre cinque milioni di visualizzazioni e 2,7 milioni di viaggiatori raggiunti – dicono che il messaggio è arrivato. Il passo successivo, sul quale c’è pieno accordo tra tutte le componenti del Tavolo, è la campagna 2027. Vogliamo affiancare ai risultati relativi agli impatti di visibilità dell’azione promozionale un’analisi più accurata delle conversioni, per misurare la reale ricaduta dell’investimento sul territorio e individuare gli sviluppi commerciali che da qui possono nascere, a partire dai mercati che hanno risposto meglio, come Germania e Francia. Promuovere è il primo passo. Misurare ciò che la promozione genera per le imprese è quello che rende la strategia sostenibile nel tempo».

A chiudere il quadro è stato il presidente di Confcommercio Golfo Dianese, Paolo Saglietto: «Confcommercio del Golfo dianese e le sue sigle del comparto turistico, Federalberghi, Federalberghi extra e Faita, hanno partecipato alla riunione del tavolo del Turismo di Diano Marina e con il consueto spirito di massima collaborazione, hanno presentato alcune proposte volte a favorire l’attività delle imprese commerciali e turistiche della zona. L’intento comune è quello di valorizzare il territorio e mettere in luce le grandi potenzialità che esso offre. Per queste ragioni pensiamo che sia necessario puntare con decisione sulla promozione e sul valore dell’offerta turistica affinché i nostri ospiti possano vivere esperienze di alto livello. Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale lavorare in squadra e la nostra Associazione ringrazia l’Amministrazione Comunale per la sinergia messa in campo».