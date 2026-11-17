Quanti errori nei versamenti fiscali a Diano Marina: il Comune ha disposto il rimborso di 5.349,00 euro a favore dei contribuenti che avevano pagato più del dovuto per l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente agli anni d’imposta dal 2021 al 2026. Il provvedimento, firmato oggi martedì 17 novembre dal responsabile del Settore IV – Ufficio Tributi Lorella Iacono, chiude l’istruttoria sulle istanze di restituzione pervenute agli sportelli municipali. Alla base dei versamenti errati figurano sviste nei conteggi, pagamenti duplicati oppure imposte corrisposte anche dopo la vendita dell’immobile.
Le cause dei versamenti errati dal 2021 al 2026
Dall’esame delle domande presentate dai cittadini e delle verifiche contabili eseguite dagli uffici comunali è emerso un quadro variegato di imprecisioni nei pagamenti effettuati negli ultimi anni:
- Errori di calcolo: somme versate in eccesso rispetto all’importo effettivamente dovuto per l’imposta;
- Duplicazioni di pagamento: versamenti ripetuti per la medesima scadenza tributaria;
- Vendita dell’immobile: pagamenti effettuati anche successivamente al trasferimento di proprietà dei beni.
La restituzione delle somme e i tempi previsti dalle norme
Dopo aver accertato la regolarità delle istanze e la completezza della documentazione allegata, l’Ufficio Tributi ha predisposto il conteggio definitivo delle somme da restituire agli aventi diritto:
- L’importo complessivo: l’ente ha impegnato e liquidato la cifra totale di 5.349,00 euro;
- Termini di legge: in base alla normativa nazionale e ai regolamenti comunali sulle entrate e sull’IMU, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta non dovuta entro cinque anni dal giorno del versamento o dall’accertamento del diritto alla restituzione, mentre l’amministrazione provvede alla liquidazione entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.