Un nuovo e decisivo passo avanti verso il completamento definitivo del Museo Archeologico cittadino all’interno della cornice storica di Palazzo Guidobono. Con l’approvazione del secondo stato di avanzamento delle opere da parte del Settore Lavori Pubblici del Comune di Tortona, prosegue senza soste l’allestimento degli spazi espositivi, concentrato in questa fase sull’ultimazione delle suggestive sale sotterranee che andranno a chiudere l’intero percorso museale. L’intervento consentirà di giungere al traguardo finale dell’inaugurazione complessiva della struttura, attesa e programmata per il mese di marzo 2027, restituendo alla città e ai visitatori un polo espositivo moderno, organico e interamente accessibile.

Gli interventi in corso e le sale sotterranee

I lavori mirano a dare piena fruibilità al patrimonio storico conservato all’interno del polo museale cittadino:

allestimento delle vetrine e delle strutture espositive dedicate all’accoglienza e alla valorizzazione dei reperti;

esecuzione delle opere edili, impiantistiche e di restauro conservativo funzionali al percorso di visita;

ultimazione delle sale sotterranee della struttura, tassello conclusivo che completerà l’articolazione degli ambienti espositivi;

traguardo dell’inaugurazione dell’intero complesso museale di Palazzo Guidobono fissato per il mese di marzo 2027.

I tecnici, l’impresa e il coordinamento dell’opera

La realizzazione del progetto vede impegnati uffici tecnici comunali e professionisti specializzati nel settore dei beni culturali:

direzione dei lavori e coordinamento delle attività affidati all’architetto Roberto Nivolo di Torino;

fornitura, posa e allestimento delle vetrine e delle strutture espositive a cura dell’impresa specializzata Bergadano Officine Sas di Maurizio Bergadano & C. di Asti;

supervisione tecnica e ruolo di Responsabile unico del progetto in capo all’ingegnere Laura Lucotti, dirigente del Settore Lavori Pubblici e CUC del Comune di Tortona;

costante raccordo degli elaborati grafici e dei dettagli espositivi con la competente Soprintendenza Archeologica.