Un importante passo avanti verso il potenziamento dei servizi ambientali e il recupero di un’area dismessa del comprensorio: la Giunta comunale di Diano Marina ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo centro per la raccolta differenziata. L’infrastruttura sorgerà nell’area dell’ex inceneritore a Diano Castello, su un edificio e su aree demaniali in concessione al Comune di Diano Marina, grazie a un intervento sostenuto dai finanziamenti della Regione e della Provincia di Imperia insieme alle risorse messe a disposizione dai Comuni di Diano Marina e Diano Castello. L’approvazione del piano consente ora agli uffici comunali di avviare le procedure operative per giungere alla realizzazione dell’opera, nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dall’ente provinciale.

Le opere previste dal progetto esecutivo

Gli elaborati tecnici definiscono nel dettaglio tutti gli interventi necessari per trasformare e rendere pienamente funzionale l’area dell’ex inceneritore:

interventi edilizi sull’edificio già esistente;

installazione di un box destinato ad accogliere gli uffici e lo spogliatoio per gli operatori;

realizzazione di una pesa a ponte per il controllo dei conferimenti;

predisposizione degli impianti elettrici e di un sistema di videosorveglianza;

opere per la corretta gestione delle acque meteoriche e per gli apprestamenti di cantiere;

esecuzione di studi di carattere geologico e di una valutazione previsionale di impatto acustico.

Le parole dell’assessore Barbara Feltrin

Soddisfazione per il traguardo raggiunto e per la ricaduta positiva sul decoro urbano e sulla comodità dei residenti è stata espressa dall’assessore all’Ecologia e all’Ambiente del Comune di Diano Marina, Barbara Feltrin:

«È un’opera quasi interamente finanziata da Regione e Provincia che hanno apprezzato lo sforzo del nostro territorio di migliorare la raccolta differenziata, nonostante le oggettive difficoltà legate soprattutto ai flussi turistici».

L’assessore ha poi evidenziato il duplice beneficio dell’intervento sul piano pratico e urbanistico: «Il centro di raccolta consentirà ai cittadini di smaltire alcune tipologie di rifiuto in maniera molto più comoda rispetto all’attuale situazione. Si tratta anche di un modo per far rivivere un edificio ormai degradato e inutilizzato da molto tempo».