Il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha formalizzato con la firma del decreto n. 16 del 4 novembre 2026 la nomina ufficiale dei componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e del Comitato Comunale di Protezione Civile, individuando i responsabili delle singole funzioni di supporto previste dal Piano di Emergenza. Il provvedimento definisce l’articolazione operativa per la gestione delle emergenze territoriali e degli eventi meteo-idrologici, assegnando compiti specifici a funzionari dell’ente, tecnici e volontari per coordinare viabilità, logistica, censimento danni e assistenza alla popolazione. Con questo atto la macchina della sicurezza cittadina perfeziona il proprio organigramma per assicurare tempestività ed efficacia negli interventi a tutela della pubblica incolumità.

La guida politica e il coordinamento generale

La struttura di vertice per la gestione delle emergenze e il coordinamento strategico del Centro Operativo Comunale comprende i seguenti rappresentanti istituzionali:

Cristiano Za Garibaldi: Sindaco di Diano Marina e autorità territoriale di Protezione Civile;

Sindaco di Diano Marina e autorità territoriale di Protezione Civile; Francesco Bregolin: Consigliere comunale con delega alla Protezione Civile, parte integrante della composizione politica del C.O.C.

Tutti i responsabili delle funzioni di supporto tecnico e amministrativo

La gestione operativa delle diverse aree di intervento è affidata ai responsabili dei singoli settori comunali titolari di incarico di Elevata Qualificazione (EQ), che assumono la guida delle rispettive funzioni:

Comandante Gabriele Degl’Innocenti: Titolare dell’Incarico di EQ del Settore IX (Polizia Locale e Protezione Civile), responsabile della funzione “Viabilità e strutture operative locali”;

Titolare dell’Incarico di EQ del Settore IX (Polizia Locale e Protezione Civile), responsabile della funzione “Viabilità e strutture operative locali”; Ing. Elena Muscarella: Titolare dell’Incarico di EQ del Settore V (Settore Tecnico), responsabile della “Funzione tecnico scientifica e pianificazione UTC servizi essenziali”;

Titolare dell’Incarico di EQ del Settore V (Settore Tecnico), responsabile della “Funzione tecnico scientifica e pianificazione UTC servizi essenziali”; Ing. Riccardo Volpara: Titolare dell’Incarico di EQ del Settore VII, incaricato del “Censimento danni su strutture ed edifici”;

Titolare dell’Incarico di EQ del Settore VII, incaricato del “Censimento danni su strutture ed edifici”; Dott.ssa Francesca Bellando: Titolare dell’Incarico di EQ del Settore II (Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona), responsabile della funzione “Sanità, assistenza popolazione e logistica evacuati”;

Titolare dell’Incarico di EQ del Settore II (Ufficio Politiche Sociali e Servizi alla Persona), responsabile della funzione “Sanità, assistenza popolazione e logistica evacuati”; Dott.ssa Damiana Biga: Ufficio Staff del Sindaco, referente della funzione “Comunicazione e Ufficio Stampa”;

Ufficio Staff del Sindaco, referente della funzione “Comunicazione e Ufficio Stampa”; Dott.ssa Sonia Bracco: Responsabile del Settore III, a capo della funzione “Telecomunicazioni” quale responsabile dell’Ufficio Protezione Civile e dell’Ufficio Informatica.

Il ruolo del volontariato e le modalità operative

L’organigramma del C.O.C. e del Comitato Comunale integra in modo organico la componente operativa dei volontari sul campo e stabilisce le regole di funzionamento del sistema:

Mattia Novaro: Responsabile del Volontariato di Protezione Civile, incaricato di rappresentare nel C.O.C. la Squadra di Protezione Civile Comunale;

Responsabile del Volontariato di Protezione Civile, incaricato di rappresentare nel C.O.C. la Squadra di Protezione Civile Comunale; i componenti nominati, previo accordo con il Sindaco, possono delegare propri rappresentanti qualificati alla sostituzione in caso di necessità o impedimento;

tutti i membri individuati assumono contestualmente la carica di componenti attivi del Comitato Comunale di Protezione Civile;

in relazione a specifiche contingenze di emergenza, possono essere convocati alle sedute operative tutti i responsabili di ogni settore municipale titolari di EQ, anche se non espressamente citati nel decreto di nomina;

l’efficacia del provvedimento decorre dalla notifica ai destinatari ed è inserito nei fascicoli personali del personale interessato, rimanendo in vigore fino a eventuale revoca o modifica.