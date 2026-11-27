Nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli a Castelnuovo Scrivia, dove lunedì 30 novembre alle ore 17:00 la Biblioteca Comunale “Pier Angelo Soldini” ospiterà l’incontro “The Little Book Club”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Castelnuovo Scrivia, propone “Three gifts for Santa Claus”, un laboratorio di lettura e gioco in lingua inglese pensato appositamente per i bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati. Ad accogliere i giovani partecipanti in biblioteca sarà Cristina, per un pomeriggio all’insegna delle storie e dell’atmosfera natalizia.

Un laboratorio tra lettura e gioco in lingua inglese

L’appuntamento rientra nelle proposte della biblioteca cittadina dedicate all’infanzia e all’avvicinamento alle lingue straniere. Ad attendere i piccoli partecipanti negli spazi della Biblioteca Comunale “Pier Angelo Soldini” ci sarà Cristina, che guiderà i bambini alla scoperta di “Three gifts for Santa Claus” nell’ambito di “The Little Book Club”.

L’attività è strutturata come un laboratorio di lettura e gioco in inglese ed è rivolta specificamente ai bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 6 anni, che dovranno partecipare accompagnati.

Quando, dove e contatti utili

Di seguito tutti i dettagli pratici per partecipare all’iniziativa promossa dal Comune di Castelnuovo Scrivia:

Data e orario: lunedì 30 novembre alle ore 17:00.

lunedì 30 novembre alle ore 17:00. Luogo: Biblioteca Comunale “Pier Angelo Soldini”, Castelnuovo Scrivia.

Biblioteca Comunale “Pier Angelo Soldini”, Castelnuovo Scrivia. Destinatari: bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati.

bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati. Telefono: 0131.826754.

0131.826754. Email: biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it.

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