Il Comune di Diano Marina scende in campo per confermare l’eccellenza del proprio litorale e conquistare per l’ottavo anno consecutivo la prestigiosa Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education (FEE) per la stagione balneare 2027. Dopo i riconoscimenti ininterrotti ottenuti dal 2020 al 2026, l’Amministrazione comunale ha formalizzato l’avvio delle complesse procedure tecniche e amministrative necessarie per presentare la nuova candidatura. Il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Demanio ha affidato il servizio di supporto specialistico all’ingegnere Benedetta Vassallo di Imperia, dando il via a una serie di verifiche sul campo che spaziano dall’accessibilità degli stabilimenti ai campionamenti delle acque, fino al coinvolgimento attivo delle scuole del comprensorio.

Un percorso consolidato tra tutela ambientale e turismo

La decisione dell’Amministrazione punta a consolidare un primato ambientale e turistico ormai strutturato nel tempo:

prosecuzione delle attività per l’inserimento nell’elenco ufficiale delle località costiere italiane insignite del vessillo della FEE per l’anno 2027;

continuità di un traguardo virtuoso già conseguito da Diano Marina per sette edizioni consecutive negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

coordinamento del procedimento affidato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione dell’ente, l’ingegnere Elena Muscarella, in qualità di Responsabile Unico del Progetto;

incarico di supporto specialistico conferito all’ingegnere Benedetta Vassallo, con studio professionale a Imperia in via dei Giardini 30, forte dell’esperienza già maturata nella gestione della precedente campagna.

Le verifiche negli stabilimenti balneari e la qualità delle acque

Il piano operativo prevede un minuzioso screening di conformità che coinvolge direttamente tutti gli operatori balneari attivi sul litorale dianese:

realizzazione di una dettagliata campagna fotografica per documentare lo stato delle spiagge, le infrastrutture e le dotazioni di sicurezza e primo soccorso;

controllo puntuale dei servizi igienici, compresi quelli dedicati alle persone con disabilità, e delle opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

compilazione delle schede informative di ciascuno stabilimento in stretta sinergia con i rispettivi gestori;

individuazione dei punti di prelievo ufficiali dell’Arpal e recupero analitico dei dati storici sulla qualità delle acque di balneazione relativi agli ultimi quattro anni.

Il calendario delle scadenze, le scuole e il Piano di sostenibilità

L’iter per l’istruttoria della candidatura è scandito da precise finestre temporali da rispettare nei confronti della FEE Italia:

Primo invio documentale: fissato entro il 18 novembre 2026 per la trasmissione iniziale del dossier e del questionario ufficiale;

fissato entro il 18 novembre 2026 per la trasmissione iniziale del dossier e del questionario ufficiale; Secondo invio di completamento: previsto entro il 18 dicembre 2026 con le elaborazioni tecniche e le tabelle analitiche delle acque;

previsto entro il 18 dicembre 2026 con le elaborazioni tecniche e le tabelle analitiche delle acque; Progetti didattici ambientali: raccordo e confronto costante con i plessi scolastici del territorio comunale per mappare e valorizzare le iniziative di educazione alla sostenibilità;

raccordo e confronto costante con i plessi scolastici del territorio comunale per mappare e valorizzare le iniziative di educazione alla sostenibilità; Piano d’azione per la sostenibilità: aggiornamento complessivo del documento strategico del Comune di Diano Marina con termine fissato al 27 gennaio 2027;

aggiornamento complessivo del documento strategico del Comune di Diano Marina con termine fissato al 27 gennaio 2027; Supporto per la stagione balneare: assistenza tecnica continuativa sul territorio durante i mesi estivi del 2027 in caso di avvenuta assegnazione del riconoscimento da parte della FEE.