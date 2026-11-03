Trionfo sportivo di prestigio per il pattinaggio a rotelle del ponente ligure alla Gara Nazionale Libertas, svoltasi a Varazze dal 30 ottobre al 1° novembre con la partecipazione di numerose realtà provenienti da tutta Italia. A conquistare la medaglia d’oro e il gradino più alto del podio è stato il quartetto Moonladies della società Roller Sanbart, unica realtà ufficiale a rappresentare la provincia di Imperia nel pattinaggio artistico a rotelle. Con l’intensa e applaudita coreografia intitolata “La mela della Discordia”, le quattro atlete hanno coronato mesi di preparazione e sacrifici, portando in alto i colori del territorio in una vetrina di assoluto rilievo nazionale.

Il successo delle Moonladies e la coreografia vincente

La vittoria corona un cammino di costante crescita tecnica ed espressiva, confermando il valore della compagine imperiese nel panorama sportivo:

Evento: Gara Nazionale Libertas di pattinaggio artistico, andata in scena a Varazze dal 30 ottobre al 1° novembre;

Gara Nazionale Libertas di pattinaggio artistico, andata in scena a Varazze dal 30 ottobre al 1° novembre; Società: Roller Sanbart, sodalizio di riferimento e unica società ufficiale che rappresenta la provincia di Imperia nel pattinaggio artistico a rotelle;

Roller Sanbart, sodalizio di riferimento e unica società ufficiale che rappresenta la provincia di Imperia nel pattinaggio artistico a rotelle; Formazione del quartetto: Martina Costagrande, Letizia Terrizzano, Melissa Cassiano e Sofia Albavera;

Martina Costagrande, Letizia Terrizzano, Melissa Cassiano e Sofia Albavera; Programma di gara: “La mela della Discordia”, coreografia ispirata al celebre mito greco e incentrata sulla rivalità tra le dee;

“La mela della Discordia”, coreografia ispirata al celebre mito greco e incentrata sulla rivalità tra le dee; Risultato: primo posto assoluto nella classifica della competizione.

L’emozione e le parole dell’allenatrice Martina Costagrande

A condividere le sensazioni di questa affermazione è Martina Costagrande, impegnata nel doppio ruolo di allenatrice e atleta in pista:

«È stata un’emozione immensa riuscire a trasmettere in soli tre minuti tutta la passione, la dedizione e l’impegno che abbiamo messo nella realizzazione di questo programma. Dietro quei tre minuti si nascondono mesi di lavoro, sacrifici, difficoltà e momenti in cui sembrava quasi impossibile raggiungere ciò che ci eravamo prefissate. Ma sono convinta che la bellezza del quartetto risieda proprio in questo: nella capacità di affrontare insieme le difficoltà, di riconoscere i propri limiti e trovare, l’una nell’altra, la forza per superarli. Vivere questa esperienza sia come allenatrice che come componente del quartetto ha per me un significato ancora più profondo. Conosco le capacità, la determinazione e la voglia di mettersi in gioco di ognuna di queste ragazze, che prima ancora di essere le mie atlete sono le mie compagne in questa bellissima esperienza. Ed è proprio per questo che guardo al nostro futuro con grande fiducia, consapevole di quanto abbiamo ancora da imparare, costruire e dimostrare, prima di tutto a noi stesse. Questo risultato rappresenta per noi l’inizio di un percorso che desideriamo continuare a vivere e a far crescere insieme, con la stessa passione che ci ha portate fin qui e il coraggio di affrontare sfide sempre più grandi. Ringrazio infinitamente le mie compagne, Letizia, Sofia e Melissa per la fiducia che hanno riposto in me, per la grinta che mi trasmettono ogni giorno e, soprattutto, per avermi ricordato quanto sia speciale affrontare questo percorso insieme, sapendo di poter contare l’una sull’altra in ogni momento».