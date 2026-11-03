Domenica 8 novembre 2026 Palazzo Terzano, unica dimora storica di Valenza appartenente all’Associazione Dimore Storiche Italiane, apre le sue porte al pubblico in occasione della quinta Giornata dell’Agricoltura promossa dalla Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’ADSI. L’evento, intitolato «Dalle Sale affrescate alla città sotterranea tra Arte, Musica e Sapori del Monferrato», proporrà ai visitatori un itinerario esclusivo tra sale storiche affrescate, documenti d’archivio, opere d’arte, concerti al pianoforte e le suggestive gallerie sotterranee animate dall’incontro con le aziende e le eccellenze produttive del territorio.

Il programma della giornata tra visite e concerti al pianoforte

L’iniziativa articolerà la propria offerta culturale lungo l’intero arco della giornata, alternando i percorsi di visita a momenti musicali dedicati ai maestri della musica classica:

apertura ufficiale della dimora e avvio delle visite guidate alle ore 10:00;

concerto al pianoforte alle ore 11:30 nella splendida cornice della Sala degli Angeli, con un omaggio ai grandi compositori classici attraverso le opere di Chopin, Beethoven, Schubert e Skrjabin;

pausa pomeridiana programmata dalle ore 13:00 alle 15:00;

ripresa delle visite guidate per i partecipanti a partire dalle ore 15:30;

nuovo appuntamento musicale al pianoforte alle ore 17:00 nella Sala degli Angeli, in contemporanea con il proseguimento dei percorsi guidati;

brindisi al calar del sole alle ore 18:30 a conclusione della manifestazione.

La città sotterranea e le eccellenze del territorio

Per tutta la durata dell’evento, le antiche gallerie sotterranee di Palazzo Terzano faranno da palcoscenico ai sapori e alle produzioni locali, ospitando aziende e realtà del territorio:

Gran Monferrato;

Ca’ del Fico;

Galleria Viale della Repubblica Valenza;

Cooperativa La Tula;

Azienda Agricola Marco Bianco;

La Cascina del Nonno;

Cantina Cinzia Bergaglio;

Azienda Agricola Gaudio – Bricco Mondalino;

Riso Terre di Carbantia;

Spazio Lento Piemonte;

la partecipazione di Emma Warhol e Carlotta Bovio.

Informazioni utili, orari e contatti

Tutti i dettagli per prendere parte all’appuntamento nella città dell’oro:

Data e orari: domenica 8 novembre 2026, con apertura alle 10:00 e chiusura alle 18:30 (pausa pomeridiana dalle 13:00 alle 15:00);

domenica 8 novembre 2026, con apertura alle 10:00 e chiusura alle 18:30 (pausa pomeridiana dalle 13:00 alle 15:00); Luogo: Palazzo Terzano, via Carducci 3, Valenza (AL);

Palazzo Terzano, via Carducci 3, Valenza (AL); Modalità d’ingresso: biglietto di ingresso con visite guidate incluse;

biglietto di ingresso con visite guidate incluse; Telefono per informazioni e prenotazioni: 0131 941251;

0131 941251; Sito web: palazzoterzano.it.