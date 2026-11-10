Diano Marina si prepara a rendere omaggio a una delle sue figure letterarie più illustri con una giornata interamente dedicata al ricordo e alla riscoperta della sua eredità culturale e umana. Giovedì 12 novembre 2026, a partire dalle ore 16:00, la Sala “Margherita Drago” della Biblioteca Civica “A.S. Novaro” ospiterà il “Novaro Day”, evento inserito all’interno della rassegna comunale “Letture d’Autunno”. L’appuntamento offrirà alla cittadinanza un intenso percorso fatto di approfondimenti storici, testimonianze e letture recitate, arricchito per l’occasione dalla presentazione ufficiale di un prezioso arredo originale appartenuto allo studio dell’autore.

Il programma culturale e le letture novariane

Il pomeriggio vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti locali pronti ad approfondire il legame profondo tra la famiglia Novaro e le vicende storiche del Novecento:

apertura dell’incontro con i saluti istituzionali a cura della dottoressa Sabrina Messico, assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina;

relazione storica affidata alla professoressa Franca Inzaghi, incentrata sul tema “Un Poeta e un giovane Eroe: Angiolo Silvio Novaro e Jacopo Novaro”;

momento letterario con le letture “Novariane”, interpretate e animate dal gruppo di lettura della Biblioteca civica “Lettori Selvaggi”.

La sedia dello studio: l’esposizione del cimelio

Accanto ai contributi letterari, l’evento segnerà un momento di grande valore affettivo e documentario per la comunità e per il patrimonio della biblioteca:

presentazione al pubblico della sedia originale appartenuta allo studio di Angiolo Silvio Novaro;

donazione del cimelio storico giunta direttamente dalla famiglia Novaro a favore dell’istituzione civica;

esposizione permanente pensata per avvicinare i lettori e i visitatori alla quotidianità creativa del poeta.

Sede, orari e recapiti per informazioni

Tutti i dettagli pratici per partecipare all’incontro culturale ospitato nel polo del Parco:

Iniziativa: “Novaro Day” (rassegna “Letture d’Autunno”);

“Novaro Day” (rassegna “Letture d’Autunno”); Data: Giovedì 12 novembre 2026;

Giovedì 12 novembre 2026; Orario: Ore 16:00;

Ore 16:00; Luogo: Sala “Margherita Drago” presso la Biblioteca Civica “A.S. Novaro”, corso Garibaldi 60 (Palazzo del Parco, primo piano), Diano Marina;

Sala “Margherita Drago” presso la Biblioteca Civica “A.S. Novaro”, corso Garibaldi 60 (Palazzo del Parco, primo piano), Diano Marina; Recapito telefonico per informazioni: 0183.496542;

0183.496542; Indirizzo email: bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it.