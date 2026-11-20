In passato, proprio nell’area di piazza Papa Giovanni XXIII a Diano Marina, erano già affiorati reperti di epoca romana: trattandosi di una zona centrale e di particolare interesse storico, l’avvio dei lavori di riqualificazione di corso Roma di Ponente richiede dunque una vigilanza specializzata fin dalle prime fasi di scavo. Per questo motivo il Comune di Diano Marina, con determinazione firmata mercoledì 18 novembre 2026 dalla responsabile del Settore Lavori Pubblici Elena Muscarella, ha affidato ufficialmente il servizio di assistenza archeologica per il primo lotto dell’opera all’Istituto Nazionale di Studi Liguri di Bordighera, nella figura della direttrice del Museo di Diano Marina Daniela Gandolfi.

Un cantiere nel cuore cittadino sotto osservazione

L’intervento riguarda il primo lotto del più ampio piano di restyling urbano progettato dall’architetto Mario Clemente Rossi di Imperia — che nei lotti successivi interesserà anche il tratto fino a via Milano e piazza Martiri della Libertà — e si concentra nello specifico sul segmento di corso Roma di Ponente compreso tra piazza Papa Giovanni XXIII e viale Matteotti. Dopo aver affidato le opere edili all’impresa Arimondo Costruzioni S.r.l. di Savona lo scorso ottobre, l’amministrazione comunale ha provveduto a coprire il fronte della tutela archeologica, non disponendo al proprio interno di personale dipendente dotato delle specifiche qualifiche richieste.

I compiti dell’Istituto Nazionale di Studi Liguri

Individuato tramite trattativa diretta sulla piattaforma telematica Traspare, l’Istituto Nazionale di Studi Liguri (con sede in via Romana 39 a Bordighera), guidato dalla direttrice Daniela Gandolfi, affiancherà l’impresa esecutrice per tutta la durata delle operazioni sensibili. Il servizio tecnico comprende:

Assistenza sul campo: presenza costante durante le operazioni di scavo per monitorare il sottosuolo e gestire eventuali ritrovamenti;

presenza costante durante le operazioni di scavo per monitorare il sottosuolo e gestire eventuali ritrovamenti; Rilievi e archiviazione: realizzazione della documentazione grafica e fotografica delle aree indagate;

realizzazione della documentazione grafica e fotografica delle aree indagate; Atti scientifici di cantiere: compilazione delle schede delle Unità Stratigrafiche, tenuta del giornale di scavo e stesura della relazione finale sull’intervento.

I riferimenti tecnici dell’operazione

Opera: intervento di riqualificazione di corso Roma di Ponente (da piazza Papa Giovanni XXIII a viale Matteotti) – Lotto 1;

intervento di riqualificazione di corso Roma di Ponente (da piazza Papa Giovanni XXIII a viale Matteotti) – Lotto 1; Ente incaricato: Istituto Nazionale di Studi Liguri di Bordighera (direttrice dott.ssa Daniela Gandolfi);

Istituto Nazionale di Studi Liguri di Bordighera (direttrice dott.ssa Daniela Gandolfi); Ditta esecutrice dei lavori: Arimondo Costruzioni S.r.l. di Savona;

Arimondo Costruzioni S.r.l. di Savona; Progettista e direzione amministrativa: progetto esecutivo a firma dell’architetto Mario Clemente Rossi di Imperia; Responsabile Unico del Progetto è l’ingegner Elena Muscarella del Settore V Lavori Pubblici del Comune di Diano Marina.