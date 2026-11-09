Impresa straordinaria per l’atletica azzurra e per lo sport Tortonese: la sedicenne Poko Silvia Canape, atleta della Derthona Atletica residente a Villaromagnano, ha conquistato una splendida medaglia d’oro nel salto in lungo ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar. Con una progressione emozionante e un balzo decisivo da 5,92 metri centrato all’ultimo turno di salti, l’azzurra ha ribaltato la classifica passando dal terzo al gradino più alto del podio. Un trionfo storico che riporta l’atletica italiana all’oro nella rassegna olimpica giovanile a sedici anni di distanza dal successo di Singapore 2010, coronando una stagione eccezionale per il giovane talento piemontese.

La gara di Dakar: una rimonta all’ultimo salto contro il caldo africano

Sulla pedana dello stadio Iba Mar Diop, in un pomeriggio torrido con temperature che all’avvio delle gare toccavano i 38 gradi, la finale del lungo si è trasformata in una sfida al cardiopalma:

avvio in salita per l’atleta azzurra, con nulli al primo e al terzo tentativo intervallati da un salto a 5,39 (-0.6) al secondo turno;

misura di 5,41 (-0.3) al quarto ingresso in pedana;

cambio di passo al penultimo round con un salto a 5,67 (-1.9) che consente alla saltatrice di salire provvisoriamente dal quinto al secondo posto;

momentaneo sorpasso subito dall’austriaca Deborah Achleitner, terza classificata con 5,72 metri;

capolavoro al sesto e ultimo turno con il balzo della vittoria a 5,92 (+0.9) che vale il primato;

secondo posto per la marocchina Maria Saadi, a lungo in testa con 5,89 metri e fermata da un salto nullo all’ultimo round di rincorsa.

Dalla Derthona Atletica al tetto del mondo: i numeri e la crescita

La vittoria a Dakar rappresenta un traguardo storico per il movimento sportivo nazionale e locale:

seconda medaglia d’oro per l’atletica italiana nella storia delle quattro edizioni delle Olimpiadi Giovanili, sedici anni dopo l’affermazione di Anna Clemente nella marcia a Singapore 2010;

ottava medaglia complessiva conquistata dalla spedizione azzurra dell’atletica nella competizione;

crescita tecnica costante sotto la guida dell’allenatore Stefano Pasino, che ha portato la rincorsa dell’atleta da 12 a 16 appoggi, valorizzandone le doti fisiche con i suoi 182 centimetri di statura;

una stagione da incorniciare, iniziata con il record personale di 6,25 metri ai Tricolori di categoria a Grosseto e il nono posto da finalista agli Europei Under 18 di Rieti.

La gioia dell’atleta: le parole di Silvia Canape

Nata in Burkina Faso e cresciuta in Italia dall’età di due anni, l’atleta che vive a Villaromagnano ha commentato con grande emozione il successo iridato:

«Ho aspettato fino all’ultimo salto per vincere questa medaglia e ho avuto un gran tifo dalla squadra italiana, sono venuti qui anche mio padre e il mio coach. Non mi ero mai trovata in questa situazione, ma sono riusciti a farmi stare tranquilla. Sono molto contenta di quello che ho dimostrato e di essere rimasta concentrata. È bello farlo in Africa, dove ho le mie origini: ho fatto tante amicizie con gli altri team, ci siamo divertiti e rappresentare l’Italia è sempre bellissimo».

Le congratulazioni del Sindaco di Villaromagnano Filippo Alberto Fava

Le parole del sindacoa nome dell’intera amministrazione comunale, orgogliosa dello splendido e indimenticabile risultato raggiunto:

“Hai dimostrato che con il cuore, la forza e la determinazione si possono raggiungere traguardi incredibili. Sei un esempio! Oggi non hai vinto solo una medaglia, hai regalato un’emozione indimenticabile a tutti noi! Hai fatto brillare il tricolore sul tetto del mondo. Grazie per questa emozione”