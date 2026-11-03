La lotta del Comune di Tortona contro i Pfas entra in una fase operativa determinante a tutela della salute pubblica e della risorsa idrica cittadina. Con una specifica ordinanza firmata dal sindaco Federico Chiodi, l’Amministrazione comunale ha disposto la realizzazione immediata di interventi per l’installazione di filtri a carboni attivi nei due campi pozzi che alimentano la rete dell’acquedotto, situati in destra Scrivia a Castellar Ponzano e in sinistra Scrivia a Bettole di Tortona. Il provvedimento scaturisce dal costante monitoraggio coordinato con ASL AL, Gestione Acqua ed EGATO 6 Alessandrino dopo che i controlli hanno evidenziato valori del parametro Somma 4 PFAS occasionalmente vicini alla soglia normativa di 0,02 microgrammi per litro, pur a fronte di un’acqua sempre potabile e regolarmente utilizzabile.

L’ordinanza del sindaco e i lavori nei due campi pozzi

La decisione di adottare la filtrazione mediante carboni attivi granulari (GAC) rappresenta la soluzione tecnologica più idonea per abbattere ulteriormente la presenza di queste sostanze prima che l’acqua venga immessa nelle tubature cittadine:

emissione dell’ordinanza sindacale da parte del primo cittadino Federico Chiodi che ordina a Gestione Acqua l’avvio tempestivo delle opere impiantistiche;

realizzazione delle opere nel campo pozzi in destra Scrivia, nel sito di Castellar Ponzano, dove i sistemi filtranti risultano già in fase di montaggio;

esecuzione dei lavori nel campo pozzi in sinistra Scrivia, a Bettole di Tortona, per il quale si è resa necessaria l’ordinanza al fine di sbloccare e consentire l’intervento;

allestimento di platee dedicate per accogliere le strutture dei filtri e posa dei collegamenti idraulici con le reti e gli impianti di captazione preesistenti;

implementazione di sistemi tecnologici GAC con soluzioni miste, sia mobili sia a carattere definitivo.

Controlli a cadenza settimanale e monitoraggio tra gli enti

Accanto alla realizzazione delle barriere filtranti, il dispositivo impone rigide e costanti verifiche analitiche sull’intera filiera di distribuzione:

prosecuzione ed esecuzione di campionamenti periodici a frequenza settimanale sia sulle acque di approvvigionamento ai pozzi sia su quelle distribuite nella rete;

obbligo a carico di Gestione Acqua di trasmettere puntualmente al Comune di Tortona e all’ASL AL tutti i referti delle analisi e la dettagliata rendicontazione delle opere compiute;

azione sinergica e coordinamento permanente tra Amministrazione civica, autorità sanitarie di ASL AL ed ente d’ambito EGATO 6 Alessandrino;

monitoraggio continuativo dell’evoluzione dello scenario e dello stato di avanzamento dei cantieri da parte del Comune per preservare gli standard qualitativi della rete idrica al servizio dei cittadini.