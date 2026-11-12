In occasione delle celebrazioni dedicate al patrono, la Scuola dell’Infanzia “Manonellamano” scende in piazza per la tradizionale “Festa di San Martino”, un appuntamento all’insegna della dolcezza e della solidarietà a beneficio dei più piccoli. L’iniziativa benefica si terrà nella mattinata di domenica 15 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all’interno del piazzale antistante la Chiesa di San Martino a Carbonara Scrivia. Per l’occasione verrà allestito un ricco banchetto con la tradizionale vendita di torte e biscotti artigianali, il cui ricavato andrà a sostenere direttamente le attività e i progetti didattici dedicati ai bambini della scuola materna.

Dolci artigianali a sostegno delle attività scolastiche

La ricorrenza patronale si conferma un’occasione di vicinanza e partecipazione tra le famiglie, la comunità locale e il mondo della prima infanzia:

tradizionale banchetto per la vendita di torte, biscotti e creazioni dolciarie preparate per la festa;

raccolta fondi interamente finalizzata a sostenere le attività educative, i progetti didattici e i laboratori promossi dalla scuola dell’infanzia cittadina;

un momento di ritrovo e festa sul sagrato della chiesa per condividere la ricorrenza di San Martino.

Tutti i dettagli pratici dell’appuntamento

Tutte le indicazioni utili per partecipare all’iniziativa di beneficenza:

Iniziativa: Festa di San Martino con vendita tradizionale di torte e biscotti;

Festa di San Martino con vendita tradizionale di torte e biscotti; Organizzazione: Scuola dell’Infanzia “Manonellamano”;

Scuola dell’Infanzia “Manonellamano”; Finalità: Sostegno delle attività e dei percorsi didattici della scuola dell’infanzia;

Sostegno delle attività e dei percorsi didattici della scuola dell’infanzia; Data: Domenica 15 novembre;

Domenica 15 novembre; Orario: Dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00; Luogo: Piazzale antistante la Chiesa di San Martino, Carbonara Scrivia.