In occasione delle celebrazioni dedicate al patrono, la Scuola dell’Infanzia “Manonellamano” scende in piazza per la tradizionale “Festa di San Martino”, un appuntamento all’insegna della dolcezza e della solidarietà a beneficio dei più piccoli. L’iniziativa benefica si terrà nella mattinata di domenica 15 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, all’interno del piazzale antistante la Chiesa di San Martino a Carbonara Scrivia. Per l’occasione verrà allestito un ricco banchetto con la tradizionale vendita di torte e biscotti artigianali, il cui ricavato andrà a sostenere direttamente le attività e i progetti didattici dedicati ai bambini della scuola materna.
Dolci artigianali a sostegno delle attività scolastiche
La ricorrenza patronale si conferma un’occasione di vicinanza e partecipazione tra le famiglie, la comunità locale e il mondo della prima infanzia:
- tradizionale banchetto per la vendita di torte, biscotti e creazioni dolciarie preparate per la festa;
- raccolta fondi interamente finalizzata a sostenere le attività educative, i progetti didattici e i laboratori promossi dalla scuola dell’infanzia cittadina;
- un momento di ritrovo e festa sul sagrato della chiesa per condividere la ricorrenza di San Martino.
Tutti i dettagli pratici dell’appuntamento
Tutte le indicazioni utili per partecipare all’iniziativa di beneficenza:
- Iniziativa: Festa di San Martino con vendita tradizionale di torte e biscotti;
- Organizzazione: Scuola dell’Infanzia “Manonellamano”;
- Finalità: Sostegno delle attività e dei percorsi didattici della scuola dell’infanzia;
- Data: Domenica 15 novembre;
- Orario: Dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- Luogo: Piazzale antistante la Chiesa di San Martino, Carbonara Scrivia.