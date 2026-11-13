Un raffinato viaggio sonoro tra epoche, sensibilità e suggestioni poetiche cala il sipario sulla XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 21:00, l’Ex Complesso Conventuale di San Francesco di via XXIV Maggio 5 ad Alessandria ospiterà il concerto conclusivo intitolato “Echi di un tempo sospeso”, affidato al talento cameristico del duo composto da Claudio Merlo al violoncello e Nicola Giribaldi al pianoforte. L’appuntamento, a ingresso libero e organizzato in sinergia con ASM Costruire Insieme e il Comune di Alessandria, dialoga idealmente con la mostra fotografica di Pino Ninfa “Gianni e il Jazz – Storie in ascolto”, offrendo al pubblico anche l’opportunità di partecipare a visite guidate nello storico complesso.

Il programma musicale del Duo Merlo-Giribaldi

La serata propone un itinerario attraverso la scrittura di sei grandi maestri della musica europea, valorizzando il dialogo intimo ed espressivo tra violoncello e pianoforte:

Frank Bridge: Élégie;

Élégie; Jean Sibelius: Malinconia;

Malinconia; Robert Schumann: Fantasiestücke, Op. 73 (Delicato ed espressivo, Vivace, leggero, Veloce e con fuoco);

Fantasiestücke, Op. 73 (Delicato ed espressivo, Vivace, leggero, Veloce e con fuoco); Pëtr Il’ič Čajkovskij: Pezzo capriccioso in si minore Op. 62;

Pezzo capriccioso in si minore Op. 62; Gioachino Rossini: Une larme – thème et variations;

Une larme – thème et variations; Fryderyk Chopin: Introduzione e Polacca brillante in Do maggiore Op. 3 (Introduzione: Lento, Alla polacca: Allegro con spirito).

Il dialogo tra le arti nelle parole di Daniela Demicheli

L’evento nasce dalla volontà di far incontrare la musica da camera con le arti visive e gli spazi storici della città, come sottolinea Daniela Demicheli, direttrice artistica del Festival:

«Concludere questa edizione del Festival con un concerto come Echi di un tempo sospeso significa dare spazio a un repertorio capace di attraversare sensibilità ed epoche diverse, mettendo in luce la ricchezza della musica da camera. Anche quest’anno abbiamo voluto costruire un programma aperto, nel quale la tradizione musicale dialogasse con altri linguaggi artistici e con i luoghi della cultura del nostro territorio. La collaborazione con ASM Costruire Insieme, in occasione della mostra di Pino Ninfa, rappresenta bene questa prospettiva: creare occasioni d’incontro tra le arti e offrire al pubblico nuove possibilità di ascolto e di scoperta. Ringrazio gli interpreti, le istituzioni, i sostenitori e tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione del Festival, rendendo possibile anche quest’anno un percorso musicale condiviso con la città e la sua provincia».

Visite guidate e mostra fotografica

In occasione del concerto conclusivo, il pubblico potrà scoprire la storia della sede ospitante e visitare l’esposizione allestita negli stessi spazi:

Visite guidate all’Ex Complesso Conventuale di San Francesco: turni programmati nel pomeriggio alle ore 16:00 e alle ore 17:15, e nella fascia serale alle ore 20:00 (prima del concerto) e al termine dell’esibizione;

turni programmati nel pomeriggio alle ore 16:00 e alle ore 17:15, e nella fascia serale alle ore 20:00 (prima del concerto) e al termine dell’esibizione; Mostra fotografica: aperta alle visite l’esposizione di Pino Ninfa “Gianni e il Jazz – Storie in ascolto”.

La rete istituzionale e i partner del Festival

Promosso dall’Associazione Pantheon ETS, il XVII Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…” si avvale di una vasta rete di sostegni e collaborazioni:

Main partner istituzionale: Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; Con il sostegno di: Fondazione CRT, Città di Alessandria, Consiglio Regionale del Piemonte, Diocesi di Tortona e sostenitori privati;

Fondazione CRT, Città di Alessandria, Consiglio Regionale del Piemonte, Diocesi di Tortona e sostenitori privati; Con il patrocinio di: Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Città di Alessandria, Diocesi di Alessandria, Diocesi di Casale Monferrato e Comuni partner (tra cui Oviglio, Ponzano, Montacuto e San Sebastiano Curone);

Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Città di Alessandria, Diocesi di Alessandria, Diocesi di Casale Monferrato e Comuni partner (tra cui Oviglio, Ponzano, Montacuto e San Sebastiano Curone); Collaborazioni e partnership: Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria, Iren-Alegas, Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, Biblioteca Civica di Alessandria, Perosi Festival, Associazione SpazioIdea, CulturAle, Facciamo Squadra, LeMus, AVIS, Lions International Alessandria Marengo Valle delle Grazie, Pro Loco e associazioni del territorio.

Informazioni utili e prenotazioni

Data e orario: Sabato 14 novembre 2026, ore 21:00;

Sabato 14 novembre 2026, ore 21:00; Luogo: Ex Complesso Conventuale di San Francesco, via XXIV Maggio 5, Alessandria;

Ex Complesso Conventuale di San Francesco, via XXIV Maggio 5, Alessandria; Ingresso: Libero con prenotazione consigliata;

Libero con prenotazione consigliata; Telefono per prenotazioni: 347.0867632;

347.0867632; Indirizzo email: alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com;

alessandriabaroccaenonsolo@gmail.com; Sito internet: www.bianchidemicheli.com/festival-alessandria-barocca/.

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