Diano Marina si prepara a vestirsi a festa in vista delle festività natalizie con un articolato progetto di illuminazione scenografica che coinvolgerà l’intero territorio comunale, dal lungomare ai borghi collinari. Il Comune ha formalizzato tramite la piattaforma MEPA l’affidamento del servizio di fornitura a noleggio, posa e smontaggio degli addobbi per il periodo compreso tra dicembre 2026 e gennaio 2027 alla ditta Luminarie Palmiro Srl. L’accensione ufficiale delle luci è programmata per sabato 5 dicembre 2026, data che darà l’avvio formale al calendario delle festività per animare la cittadina, sostenere il commercio e accogliere residenti e turisti.

Albero da 12 metri, tetti di luci e postazioni selfie

Il piano delle installazioni punta a valorizzare gli scorci urbani e a creare percorsi di grande impatto visivo ed emozionale:

allestimento di tetti di luci, sfere a LED, mezze raggiere con luci LED e palline di Natale innevate e illuminate lungo le vie del centro cittadino;

inserimento di elementi decorativi a tema natalizio all’interno delle aree verdi dei giardini pubblici;

posizionamento nell’isola pedonale di strutture tridimensionali arricchite con postazioni selfie per gli scatti di residenti e turisti;

ritorno del grande albero di Natale da circa 12 metri, collocato nella centrale piazza Martiri della Libertà;

estensione degli elementi luminosi anche nella zona di Sant’Anna e nelle frazioni dell’entroterra, con allestimenti dedicati a Diano Calderina, Borgata Muratori, Diano Serreta e Diano Gorleri.

Il sindaco Za Garibaldi: «Un’atmosfera accogliente per valorizzare tutta la città»

A illustrare gli obiettivi dell’intervento è il sindaco Cristiano Za Garibaldi: «Le installazioni interesseranno il centro, le vie principali, la passeggiata a mare e le frazioni dell’entroterra, con l’obiettivo di creare un’atmosfera accogliente e valorizzare tutta Diano Marina. L’accensione del 5 dicembre darà ufficialmente il via al periodo delle festività, offrendo a residenti, visitatori e operatori commerciali una città più luminosa e attrattiva».

L’assessore Spandre: «Puntiamo su elementi scenografici e richiamo turistico»

Sulla valenza attrattiva e promozionale del progetto interviene l’assessore Luca Spandre: «Abbiamo lavorato a un progetto che non si limita alle tradizionali luminarie, ma introduce elementi scenografici e punti di interesse capaci di coinvolgere cittadini e turisti, con il ritorno dell’albero di Natale in piazza Martiri della Libertà. Le luminarie rappresentano anche un importante sostegno all’attrattività commerciale e turistica del territorio, favorendo la presenza di visitatori e creando nuove occasioni di promozione e animazione durante le festività».