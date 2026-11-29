Il Comune di Tortona sostiene la promozione culturale e turistica del territorio con la realizzazione di una nuova cartografia tematica dedicata al progetto “UVA – Una Valle di Artisti”. L’amministrazione comunale ha affidato a Davide Stefano Fossati, residente a Sardigliano, la progettazione editoriale, grafica e cartotecnica insieme alla fornitura delle mappe turistiche pensate per valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico tra Tortona e la Val Curone.
Il progetto “UVA – Una Valle di Artisti” e i maestri del territorio
L’iniziativa nasce per valorizzare la forte tradizione artistica e culturale del Tortonese e, in particolare, della Val Curone, terra d’origine di importanti protagonisti della storia dell’arte italiana come Felice Giani, Giuseppe Pellizza, Angelo Barabino e gli esponenti della Scuola Tortonese.
Attraverso una rete territoriale che mette in collegamento archivi d’artista e musei, “UVA – Una Valle di Artisti” unisce l’offerta culturale a percorsi storici e itinerari naturalistici, con particolare attenzione alle antiche Vie del Sale. L’obiettivo è favorire la conoscenza delle eccellenze artistiche, culturali e paesaggistiche locali incentivando al contempo forme di turismo sostenibile.
Una cartoguida per scoprire gli itinerari culturali e naturalistici
All’interno di questo percorso, la nuova cartoguida rappresenta uno strumento concreto di promozione territoriale e di supporto alla fruizione dei luoghi d’interesse coinvolti nel progetto. Dopo aver valutato positivamente l’offerta presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il Settore Servizi alla Persona e alla Comunità ha proceduto all’affidamento diretto del servizio.
Di seguito i principali riferimenti dell’incarico e dell’atto amministrativo:
- Oggetto dell’incarico: progettazione editoriale, grafica, cartotecnica e fornitura delle mappe turistiche per la cartoguida del progetto “UVA – Una Valle di Artisti”
- Professionista affidatario: Davide Stefano Fossati, residente in via Maestra 9/3 a Sardigliano (AL)
- Responsabile del procedimento: dottoressa Manuela Marini, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Tortona, con visto di regolarità contabile del funzionario delegato del Settore Finanziario Barbara Borghi
- Data e riferimenti dell’atto: determinazione n. 1057 del 24 novembre 2026 (CIG BDDBDAE6F8), pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio online e consultabile nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa
- Contatti del Comune di Tortona: Corso Alessandria 62, 15057 Tortona (AL) – telefono 0131.864.1 – sito web
www.comune.tortona.al.it– PEC
comune.tortona@pec.it