Il Comune di Tortona sostiene la promozione culturale e turistica del territorio con la realizzazione di una nuova cartografia tematica dedicata al progetto “UVA – Una Valle di Artisti”. L’amministrazione comunale ha affidato a Davide Stefano Fossati, residente a Sardigliano, la progettazione editoriale, grafica e cartotecnica insieme alla fornitura delle mappe turistiche pensate per valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico tra Tortona e la Val Curone.

Il progetto “UVA – Una Valle di Artisti” e i maestri del territorio

L’iniziativa nasce per valorizzare la forte tradizione artistica e culturale del Tortonese e, in particolare, della Val Curone, terra d’origine di importanti protagonisti della storia dell’arte italiana come Felice Giani, Giuseppe Pellizza, Angelo Barabino e gli esponenti della Scuola Tortonese.

Attraverso una rete territoriale che mette in collegamento archivi d’artista e musei, “UVA – Una Valle di Artisti” unisce l’offerta culturale a percorsi storici e itinerari naturalistici, con particolare attenzione alle antiche Vie del Sale. L’obiettivo è favorire la conoscenza delle eccellenze artistiche, culturali e paesaggistiche locali incentivando al contempo forme di turismo sostenibile.

Una cartoguida per scoprire gli itinerari culturali e naturalistici

All’interno di questo percorso, la nuova cartoguida rappresenta uno strumento concreto di promozione territoriale e di supporto alla fruizione dei luoghi d’interesse coinvolti nel progetto. Dopo aver valutato positivamente l’offerta presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il Settore Servizi alla Persona e alla Comunità ha proceduto all’affidamento diretto del servizio.

Di seguito i principali riferimenti dell’incarico e dell’atto amministrativo:

Oggetto dell’incarico: progettazione editoriale, grafica, cartotecnica e fornitura delle mappe turistiche per la cartoguida del progetto “UVA – Una Valle di Artisti”

progettazione editoriale, grafica, cartotecnica e fornitura delle mappe turistiche per la cartoguida del progetto “UVA – Una Valle di Artisti” Professionista affidatario: Davide Stefano Fossati, residente in via Maestra 9/3 a Sardigliano (AL)

Davide Stefano Fossati, residente in via Maestra 9/3 a Sardigliano (AL) Responsabile del procedimento: dottoressa Manuela Marini, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Tortona, con visto di regolarità contabile del funzionario delegato del Settore Finanziario Barbara Borghi

dottoressa Manuela Marini, responsabile del Servizio Cultura del Comune di Tortona, con visto di regolarità contabile del funzionario delegato del Settore Finanziario Barbara Borghi Data e riferimenti dell’atto: determinazione n. 1057 del 24 novembre 2026 (CIG BDDBDAE6F8), pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio online e consultabile nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa

determinazione n. 1057 del 24 novembre 2026 (CIG BDDBDAE6F8), pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio online e consultabile nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa Contatti del Comune di Tortona: Corso Alessandria 62, 15057 Tortona (AL) – telefono 0131.864.1 – sito web www.comune.tortona.al.it – PEC comune.tortona@pec.it