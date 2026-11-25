Nella seduta del Consiglio comunale di Tortona svoltasi ieri, martedì 24 novembre, l’attenzione si è concentrata sull’ultima variazione di bilancio del 2026 illustrata dal vicesindaco Daniele Calore. Al centro del provvedimento figurano i fondi FESR destinati a finanziare i progetti per la ristrutturazione delle ex carceri napoleoniche, che diventeranno un centro di valorizzazione turistica per i prodotti locali e non solo, insieme ai maggiori incassi derivanti dalle multe. Nel corso dell’assemblea, apertasi senza comunicazioni da parte del presidente Giovanni Ferrari Cuniolo, sono stati inoltre rinnovati i componenti di due commissioni consiliari e approvate altre importanti delibere su cimitero, personale ed edilizia.

L’ultima variazione di bilancio: ex carceri, multe e manutenzioni

Il momento centrale della seduta consiliare è stato l’intervento del vicesindaco Daniele Calore, chiamato a illustrare l’ultima variazione di bilancio del 2026, approvata con i voti della maggioranza e il voto contrario dell’opposizione. Il provvedimento ridisegna diverse partite strategiche per la città, sia sul fronte delle entrate che su quello degli investimenti:

Ristrutturazione delle ex carceri napoleoniche e viabilità: attraverso i fondi FESR vengono finanziati i progetti per il recupero delle ex carceri, destinate a trasformarsi in un centro di valorizzazione turistica per i prodotti locali e non solo, oltre alla realizzazione dell’anello stradale nei pressi della scuola di viale Kennedy.

attraverso i fondi FESR vengono finanziati i progetti per il recupero delle ex carceri, destinate a trasformarsi in un centro di valorizzazione turistica per i prodotti locali e non solo, oltre alla realizzazione dell’anello stradale nei pressi della scuola di viale Kennedy. Maggiori entrate dalle sanzioni: sul fronte delle risorse in entrata si registrano maggiori incassi derivanti dalle multe.

sul fronte delle risorse in entrata si registrano maggiori incassi derivanti dalle multe. Le principali voci in uscita: il bilancio prevede risorse destinate all’aggio per il recupero dell’evasione tributaria, ai lavori di manutenzione al Cora Kennedy, al censimento urbanistico delle aree in ottemperanza alla legge regionale e alla prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza del Canile municipale.

Sempre il vicesindaco Daniele Calore ha inoltre presentato la ratifica di una variazione di bilancio urgente decisa dalla Giunta lo scorso 3 novembre, riguardante l’incremento del fondo per la retribuzione dei dipendenti a seguito del rinnovo del contratto nazionale, approvata dalla maggioranza con l’astensione dell’opposizione.

Le nomine nelle Commissioni consiliari

In apertura di seduta, dopo l’avvio dei lavori senza alcuna comunicazione da parte del presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo, l’aula ha proceduto all’elezione dei nuovi componenti di due Commissioni consiliari in sostituzione di Antonio Simoniello:

Commissione Urbanistica e Edilizia: eletta Cristiana Daglio.

eletta Cristiana Daglio. Commissione Lavori Pubblici, Decentramento, Mobilità e Trasporti: eletto Giuseppe Bottazzi.

Ampliamento del cimitero e debito fuori bilancio

Il Consiglio comunale ha infine esaminato e votato altre due delibere presentate dagli assessori competenti:

Terreno per il cimitero cittadino: l’assessore Pierpaolo Pareti ha illustrato la delibera per l’acquisto di un terreno di 1.320 metri quadrati adiacente al cimitero in via Quinzio, di proprietà della Curia, che sarà destinato all’ampliamento dell’area cimiteriale. Il punto è stato approvato all’unanimità.

l’assessore Pierpaolo Pareti ha illustrato la delibera per l’acquisto di un terreno di 1.320 metri quadrati adiacente al cimitero in via Quinzio, di proprietà della Curia, che sarà destinato all’ampliamento dell’area cimiteriale. Il punto è stato approvato all’unanimità. Debito fuori bilancio: l’assessore Fabio Morreale ha esposto il riconoscimento di un debito fuori bilancio conseguente a una sentenza del TAR Piemonte relativa a una vicenda di edilizia privata che ha visto il Comune soccombente. La delibera è passata con i voti della maggioranza e l’astensione dell’opposizione.

Per il dibattito e i singoli interventi rimando alla registrazione della seduta: https://www.youtube.com/watch?v=KqKHFF__05I