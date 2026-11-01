L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria e sono ufficialmente aperte le prenotazioni per la nuova edizione di Arena Derthona Jazz, prestigiosa rassegna che porta sul palco del Teatro Civico di Tortona due protagonisti assoluti della musica italiana. L’appuntamento vedrà esibirsi venerdì 4 dicembre Simona Molinari e lunedì 7 dicembre Sergio Cammariere, con inizio per entrambe le serate alle ore 21:00. La manifestazione, ideata e diretta da Charly Bergaglio, propone un suggestivo dialogo tra jazz e canzone d’autore alle porte del Natale, rinnovando una tradizione di altissimo profilo artistico sostenuta con convinzione dal Comune di Tortona e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona insieme a importanti partner del territorio.

Simona Molinari apre la rassegna con “La donna è mobile”

A inaugurare il cartellone 2026, venerdì 4 dicembre alle ore 21:00, sarà la cantautrice Simona Molinari con il suo spettacolo teatrale e musicale «La donna è mobile», scritto a quattro mani con Simona Orlando per celebrare la forza, la versatilità e l’estro espressivo del mondo femminile:

una narrazione che spazia con disinvoltura dall’opera lirica alle sonorità contemporanee, toccando l’eleganza di Lucio Dalla, le atmosfere di Milly e l’impatto di Billie Eilish;

un percorso interpretativo che evolve da toni leggeri e ironici verso riflessioni intense e commoventi, rendendo omaggio alle donne coraggiose che hanno lottato per aprire la strada alle artiste contemporanee;

una formazione musicale interamente al femminile al fianco di Simona Molinari: Sade Mangiaracina (pianoforte e tastiere), Chiara Lucchini (sax e flauto), Elisabetta Pasquale (basso) e Francesca Remigi (batteria).

Sergio Cammariere e “La pioggia che non cade mai”

Lunedì 7 dicembre, sempre alle ore 21:00, la scena sarà tutta per Sergio Cammariere e la sua storica band con la tappa del tour «La pioggia che non cade mai», incentrato sull’omonimo album di tredici tracce composte dallo stesso artista con i testi di Roberto Kunstler:

una scaletta che ripercorre oltre vent’anni di carriera attraverso i brani più celebri del suo repertorio, le nuove composizioni dell’ultimo disco e parentesi per pianoforte solo;

una commistione tra jazz d’autore, intimità poetica e calde ritmiche latine che virano verso la bossa nova;

un ensemble di musicisti di rilievo sul palco: Giovanna Famulari al violoncello (al suo fianco da quattro anni), Luca Bulgarelli al contrabbasso, Michele Santoleri alla batteria, Daniele Tittarelli al sax soprano e Roberto Gervasi alla fisarmonica.

La storia di Arena Derthona e i partner dell’evento

Nata nel 2010 come piattaforma culturale contemporanea sotto la direzione di Charly Bergaglio, Arena Derthona ha ospitato negli anni icone internazionali del calibro di Chick Corea, Pat Metheny, Burt Bacharach, Anastacia, Esperanza Spalding, Snarky Puppy, Stefano Bollani e Cory Henry, accanto a grandi nomi della canzone d’autore italiana come Franco Battiato, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, Gino Paoli, Antonello Venditti, Cesare Cremonini e Subsonica, con la costante narrazione per immagini curata dagli scatti del fotografo Roberto Cifarelli.

L’edizione 2026 di Arena Derthona Jazz è realizzata grazie al supporto istituzionale del Comune di Tortona e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, con il contributo di Ratti Carburanti, Simecom, Assicurazioni Picchi e Kephas.

I commenti delle istituzioni e della direzione artistica

A sottolineare il valore dell’iniziativa per la comunità è il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi: «Arena Derthona Jazz si conferma un appuntamento atteso e imprescindibile della proposta culturale tortonese. Quest’anno abbiamo deciso di spostare le date di qualche mese, arrivando a ridosso del Natale, valorizzando la stagione delle feste con due concerti di assoluta qualità e prestigio. Per questo voglio ringraziare, come sempre, Charly Bergaglio capace anche quest’anno di offrire due serate all’altezza della tradizione di Arena, e la Fondazione CR Tortona, da sempre partner sostenitore di questo evento».

Il ruolo strategico della promozione culturale è ribadito da Pier Luigi Rognoni, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona: «In un contesto economico e sociale di grande difficoltà, investire per e sulle attività culturali rappresenta una scelta difficile, a volte coraggiosa, che deve avere alla propria base la consapevolezza dell’importanza che la cultura ha sempre rivestito nella crescita e nello sviluppo di una comunità e del suo territorio. La limitatezza delle risorse a disposizione impone, tuttavia, delle scelte che devono necessariamente prendere in considerazione la qualità del progetto, la sua continuità nel tempo e il coinvolgimento della comunità. Da ormai molti anni la Fondazione ha deciso di abbracciare e sostenere nella sua evoluzione il progetto Arena Derthona quale proposta in grado di costituire un contenitore musicale poliedrico per offrire ai Tortonesi spettacoli di grande qualità. Un plauso a chi ha ideato e ha messo in campo energie e responsabilità per un progetto che sin dalla prima edizione ha rappresentato un momento importante di visibilità per Tortona e il suo territorio».

Soddisfazione espressa anche da Charly Bergaglio, ideatore e direttore artistico della manifestazione: «Desidero ringraziare il Comune di Tortona, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e tutti i partner privati che da anni credono nel progetto culturale di Arena Derthona. La loro fiducia e il loro sostegno hanno permesso a questa piattaforma culturale di crescere, consolidare la propria credibilità e contribuire alla vita culturale di Tortona e del suo territorio».

Modalità di accesso, contatti e biglietteria

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito con obbligo di prenotazione anticipata, fino a esaurimento dei posti disponibili:

Sede dei concerti: Teatro Civico di Tortona, via Ammiraglio Mirabello 3;

Teatro Civico di Tortona, via Ammiraglio Mirabello 3; Date e orari: venerdì 4 dicembre e lunedì 7 dicembre, ore 21:00;

venerdì 4 dicembre e lunedì 7 dicembre, ore 21:00; Sito ufficiale di riferimento: arenaderthona.com;

arenaderthona.com; Biglietteria del Teatro Civico per info e prenotazioni: via Ammiraglio Mirabello 3, Tortona;

via Ammiraglio Mirabello 3, Tortona; Telefono: 0131 864488;

0131 864488; Orari di apertura sportello: dal martedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.