La memoria intima di una famiglia dell’Oltrepò pavese si fa specchio della grande storia del Novecento nel nuovo appuntamento culturale promosso a Pontecurone. Sabato 7 novembre, nella Sala “Berri”, la Biblioteca Civica “Castelli” ospita la presentazione del romanzo “Lo specchio del Tempo” di Maria Rita Gennari, protagonista del tradizionale format “Appuntamento con l’Autore”. L’opera ripercorre i decenni cruciali del secolo scorso partendo da una frazione di Zavattarello per attraversare gli sconvolgimenti del fascismo, i drammi della seconda guerra mondiale e l’epopea della Resistenza partigiana, offrendo uno sguardo autentico e privo di retorica sulla vita della gente di collina travolta dai conflitti.

Dal microcosmo di Zavattarello alla grande storia

Il memoir prende vita dai ricordi d’infanzia, dalle vecchie fotografie e dai racconti familiari tramandati oralmente:

  • l’ambientazione radicata tra i profili collinari, i filari ordinati e le nebbie dell’Oltrepò pavese;
  • la narrazione che prende avvio da una piccola frazione del comune di Zavattarello;
  • la ricostruzione delle vicende di una famiglia contadina dagli anni Trenta fino ai giorni della Liberazione;
  • l’impatto dell’ascesa del fascismo sulle comunità di paese, tra conformismo imposto, divisioni insanabili nei vicinati e scelte di silenziosa ma salda resistenza morale.

La guerra e la Resistenza tra i boschi dell’Oltrepò

Il culmine drammatico del libro si concentra sui mesi successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943, quando il territorio collinare divenne prima linea dello scontro:

  • la trasformazione delle colline e dei boschi dell’Oltrepò pavese in basi operative per le brigate partigiane;
  • la casa di famiglia divenuta rifugio per fuggiaschi, con finestre oscurate e stanze segrete;
  • il coraggio delle donne impegnate a sfidare i posti di blocco nazifascisti per recapitare messaggi decisivi;
  • il dilemma drammatico dei giovani chiamati a scegliere tra la macchia e la deportazione;
  • una cronaca senza retorica segnata dalla crudezza dei rastrellamenti, dalla fame, dal pericolo delle spie e dal lutto per i compagni caduti.

L’appuntamento alla Sala “Berri”

La scrittura classica, limpida e scorrevole dell’autrice trasforma la vicenda biografica in una riflessione universale sulle radici e sulla memoria collettiva:

  • Iniziativa: rassegna “Appuntamento con l’Autore”;
  • Organizzazione: Biblioteca Civica “Castelli”;
  • Luogo: Sala “Berri”, Pontecurone;
  • Data: sabato 7 novembre;
  • Opera: presentazione del volume “Lo specchio del Tempo” con la partecipazione dell’autrice Maria Rita Gennari.