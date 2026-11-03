La memoria intima di una famiglia dell’Oltrepò pavese si fa specchio della grande storia del Novecento nel nuovo appuntamento culturale promosso a Pontecurone. Sabato 7 novembre, nella Sala “Berri”, la Biblioteca Civica “Castelli” ospita la presentazione del romanzo “Lo specchio del Tempo” di Maria Rita Gennari, protagonista del tradizionale format “Appuntamento con l’Autore”. L’opera ripercorre i decenni cruciali del secolo scorso partendo da una frazione di Zavattarello per attraversare gli sconvolgimenti del fascismo, i drammi della seconda guerra mondiale e l’epopea della Resistenza partigiana, offrendo uno sguardo autentico e privo di retorica sulla vita della gente di collina travolta dai conflitti.
Dal microcosmo di Zavattarello alla grande storia
Il memoir prende vita dai ricordi d’infanzia, dalle vecchie fotografie e dai racconti familiari tramandati oralmente:
- l’ambientazione radicata tra i profili collinari, i filari ordinati e le nebbie dell’Oltrepò pavese;
- la narrazione che prende avvio da una piccola frazione del comune di Zavattarello;
- la ricostruzione delle vicende di una famiglia contadina dagli anni Trenta fino ai giorni della Liberazione;
- l’impatto dell’ascesa del fascismo sulle comunità di paese, tra conformismo imposto, divisioni insanabili nei vicinati e scelte di silenziosa ma salda resistenza morale.
La guerra e la Resistenza tra i boschi dell’Oltrepò
Il culmine drammatico del libro si concentra sui mesi successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943, quando il territorio collinare divenne prima linea dello scontro:
- la trasformazione delle colline e dei boschi dell’Oltrepò pavese in basi operative per le brigate partigiane;
- la casa di famiglia divenuta rifugio per fuggiaschi, con finestre oscurate e stanze segrete;
- il coraggio delle donne impegnate a sfidare i posti di blocco nazifascisti per recapitare messaggi decisivi;
- il dilemma drammatico dei giovani chiamati a scegliere tra la macchia e la deportazione;
- una cronaca senza retorica segnata dalla crudezza dei rastrellamenti, dalla fame, dal pericolo delle spie e dal lutto per i compagni caduti.
L’appuntamento alla Sala “Berri”
La scrittura classica, limpida e scorrevole dell’autrice trasforma la vicenda biografica in una riflessione universale sulle radici e sulla memoria collettiva:
- Iniziativa: rassegna “Appuntamento con l’Autore”;
- Organizzazione: Biblioteca Civica “Castelli”;
- Luogo: Sala “Berri”, Pontecurone;
- Data: sabato 7 novembre;
- Opera: presentazione del volume “Lo specchio del Tempo” con la partecipazione dell’autrice Maria Rita Gennari.