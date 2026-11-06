Lunedì 9 novembre 2026, a partire dalle ore 21.00, il palcoscenico del Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure accoglierà una straordinaria serata all’insegna della divulgazione culturale e scientifica con protagonista Federico Faggin, scienziato di fama planetaria e inventore del primo microprocessore commerciale al mondo. L’evento, intitolato “Sinfonie quantistiche: suono, luce, coscienza”, costituisce l’appuntamento conclusivo dell’International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema” e metterà a confronto le frontiere della fisica moderna, della percezione e della riflessione filosofica attraverso un dialogo a più voci intervallato dall’eccellenza musicale classica. La serata, presentata da Luciano Tirelli, vedrà l’assegnazione a Faggin del “Lavagnino Science Award 2026” e avrà un fine benefico a sostegno del soccorso locale.

Scienza, musica e coscienza: il dialogo sul palco del Marenco

L’incontro esplorerà alcuni dei quesiti più profondi della riflessione contemporanea unendo l’indagine razionale al linguaggio artistico:

l’approfondimento della natura della coscienza umana, del legame tra materia e spirito e delle connessioni tra modelli quantistici ed esperienza soggettiva;

il confronto sul palco tra Federico Faggin, l’avvocato Francesco Arecco e il giornalista Sergio Ferraris;

le esecuzioni musicali dal vivo affidate a I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria, presenti per l’occasione in una formazione speciale di quintetto d’archi con polistrumentista a fiato;

la conduzione generale della serata affidata a Luciano Tirelli.

Il riconoscimento a Federico Faggin e la rivoluzione digitale

Al centro della manifestazione ci sarà la testimonianza di una delle figure chiave nella storia della tecnologia contemporanea:

inventore dell’Intel 4004 nel 1971, il primo microprocessore commerciale della storia, nonché pioniere di innovazioni basilari quali il touchpad e il touchscreen;

l’impatto decisivo delle sue scoperte nell’evoluzione del cinema e della musica attraverso la nascita di sintetizzatori, campionatori e strumenti di produzione digitale;

gli studi e le pubblicazioni recenti focalizzati sulla fisica quantistica e sullo studio dei meccanismi della coscienza;

il conferimento a Federico Faggin del “Lavagnino Science Award 2026”, tributo al suo contributo fondamentale per la ricerca e l’innovazione scientifica internazionale.

Solidarietà, patrocini istituzionali e biglietteria

L’appuntamento, promosso dal Rotary Club Gavi Libarna in sinergia con il Rotary Club Novi Ligure, unisce l’alto profilo accademico al supporto verso la comunità:

evento realizzato con il ringraziamento al Comune di Novi Ligure e con il sostegno di Fondazione Romualdo Marenco, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRAL di Alessandria, Fondazione CRT di Torino e sponsor privati;

ingresso a offerta libera con fondi destinati a beneficio della Croce Verde di Bosio e della Croce Rossa di Novi Ligure;

Sede: Teatro Romualdo Marenco, via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL);

Teatro Romualdo Marenco, via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL); Orari biglietteria: martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00;

martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00; Recapiti per prenotazioni e informazioni: numeri di telefono 339.8602508 e 347.7360627 (attivo negli orari di segreteria);

numeri di telefono 339.8602508 e 347.7360627 (attivo negli orari di segreteria); Email di contatto: biglietteria.teatromarenco@gmail.com;

biglietteria.teatromarenco@gmail.com; Sito internet: www.teatroromualdomarenco.it.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!