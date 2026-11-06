Nuovo passo in avanti a Diano Marina per la valorizzazione e la piena vivibilità della ex strada statale 449, la celebre “Incompiuta” che unisce il litorale dianese al golfo imperiese. La Giunta comunale guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova passerella metallica in ampliamento al tracciato storico. L’opera, progettata per integrarsi con il percorso della Ciclovia Tirrenica realizzato da Regione Liguria, punta a mantenere costante la larghezza dell’intera carreggiata nel punto in cui è stato costruito il muro a protezione del versante, consentendo a pedoni, ciclisti e turisti di percorrere la panoramica litoranea con maggiore spazio e in totale sicurezza.

La finalità dell’opera lungo la Ciclovia Tirrenica

Il percorso lungo l’Incompiuta rappresenta uno dei tratti paesaggistici più suggestivi della riviera, recentemente protagonista dei cantieri della ciclovia:

la realizzazione della Ciclovia Tirrenica a cura della Regione Liguria lungo il tracciato della ex statale 449;

la necessità riscontrata dall’Amministrazione comunale di garantire una fruibilità ottimale della passeggiata, superando i restringimenti creati dal muro di protezione del versante;

l’installazione di una struttura metallica a sbalzo ideata per mantenere inalterata la sezione stradale per tutto il tragitto;

l’inclusione strategica dell’intervento all’interno del programma triennale delle opere pubbliche cittadine;

la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi che ha esaminato e validato sotto ogni profilo la fattibilità dell’intervento.

L’iter tecnico e i professionisti incaricati

Il piano progettuale ha completato tutti i passaggi istruttori previsti dalle normative sui contratti pubblici prima del via libera della Giunta:

Iniziativa: proposta deliberativa presentata direttamente dal sindaco Cristiano Za Garibaldi;

proposta deliberativa presentata direttamente dal sindaco Cristiano Za Garibaldi; Progettazione: incarico sviluppato dalla società Staiges Ingegneria srl e firmato dall’ingegner Roberto Desalvo;

incarico sviluppato dalla società Staiges Ingegneria srl e firmato dall’ingegner Roberto Desalvo; Documentazione tecnica: il fascicolo comprende relazioni tecniche e geologiche, analisi paesaggistiche, fotoinserimenti, studio di incidenza ambientale e piano di manutenzione;

il fascicolo comprende relazioni tecniche e geologiche, analisi paesaggistiche, fotoinserimenti, studio di incidenza ambientale e piano di manutenzione; Responsabile Unico del Progetto: nominata l’ingegner Elena Muscarella, responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Diano Marina;

nominata l’ingegner Elena Muscarella, responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Diano Marina; Pareri di regolarità: espressi parere favorevole di regolarità tecnica dall’ingegner Elena Muscarella e contabile dal responsabile di settore dottor Ferdinando Feola.

I prossimi passi per la ricerca dei canali di finanziamento

Con il via libera al progetto di fattibilità rafforzato, l’Amministrazione comunale avvia la fase operativa per reperire le coperture necessarie:

l’atto di Giunta conferisce mandato formale al Settore Lavori Pubblici per attivare le domande e candidare l’opera a bandi e canali di finanziamento sovracomunali;

alla seduta deliberativa hanno preso parte, oltre al primo cittadino, il vicesindaco Bruno Manitta, gli assessori Barbara Feltrin, Sabrina Messico e Luca Spandre, con l’assistenza del segretario generale Cristina Bloise;

l’intervento si candida a rappresentare una delle riqualificazioni infrastrutturali di maggior rilievo per il turismo all’aria aperta e la mobilità dolce del comprensorio dianese.