Troppi automobilisti stranieri continuano a violare le norme del Codice della Strada a Diano Marina, dimostrando una diffusa indisciplina sulle vie cittadine soprattutto durante la stagione estiva. L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale hanno tuttavia deciso di non fare sconti a nessuno: chi commette un’infrazione con targa estera viene rintracciato e perseguito direttamente a casa propria per saldare il conto. Un’operazione di legalità e rigore che garantisce il rispetto delle regole ma che, per essere portata a termine oltreconfine, costringe il Comune ad affrontare e anticipare le relative spese di gestione e notifica internazionale.

Verbali all’estero in forte aumento: scatta il recupero crediti

L’attività di controllo e accertamento svolta dal personale della Polizia Locale del Settore IX ha registrato una consistente mole di sanzioni a carico di veicoli immatricolati in Stati esteri. L’incremento dei verbali rilevati rispetto a quanto inizialmente preventivato testimonia il comportamento scorretto di numerosi conducenti d’oltreconfine che hanno transitato sul territorio comunale.

Per evitare che le sanzioni rimangano impunite, il Comune ha rinnovato e integrato le procedure affidate alla società specializzata NIVI S.p.A. del Gruppo Nicosia, con sede in via O. da Pordenone a Firenze. L’azienda si occupa nello specifico:

dell’individuazione e rintracciamento dei soggetti residenti all’estero intestatari dei veicoli sanzionati;

della lavorazione e spedizione delle notifiche internazionali dei verbali di violazione al Codice della Strada;

del recupero credito transfrontaliero per incassare i proventi delle multe relative al 2026 e ai recuperi pregressi sul 2025.

Le spese vive per inseguire gli indisciplinati oltreconfine

La caccia agli automobilisti indisciplinati all’estero impone però all’Ente di farsi carico delle spese vive connesse alle complesse procedure burocratiche internazionali. Trattandosi di costi che variano in proporzione diretta al numero di infrazioni accertate e agli atti effettivamente recapitati, la spesa finale non è quantificabile a monte.

Di fronte alla mole straordinaria di sanzioni elevate durante il periodo estivo a causa della forte presenza di turisti stranieri, gli uffici comunali hanno dovuto approvare un’ulteriore integrazione delle risorse per coprire le fatture emesse dalla società affidataria e garantire la piena continuità del servizio fino al 31 dicembre 2026.

Il provvedimento è stato formalizzato dal Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, confermando la linea di massima fermezza dell’Ente: chi sbaglia sulle strade di Diano Marina è destinato a ricevere la contravvenzione al proprio domicilio, senza alcuna possibilità di farla franca.