Nuove risorse per riqualificare gli impianti sportivi, potenziare il piano asfalti, curare il decoro urbano e sostenere i servizi sociali: il vicesindaco di Tortona Daniele Calore ha illustrato all’assemblea consiliare le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, rese possibili da un incremento delle entrate derivanti da trasferimenti regionali e statali, proventi delle sanzioni e versamenti del canone unico. I fondi a disposizione dell’Amministrazione comunale vengono immediatamente tradotti in interventi concreti su strutture strategiche come lo stadio Coppi e la piscina di viale Dellepiane, mentre il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025 certifica lo stato di ottima salute dei conti dell’Ente e delle sue società partecipate.

Gli interventi sulla città: sport, viabilità e patrimonio pubblico

Le risorse aggiuntive registrate dal bilancio comunale sono state destinate in via prioritaria a cantieri e manutenzioni su tutto il territorio Tortonese:

Impianti sportivi: interventi mirati alla cura e al miglioramento delle principali strutture cittadine, con particolare attenzione allo stadio “Fausto Coppi” e all’impianto natatorio di viale Dellepiane;

interventi mirati alla cura e al miglioramento delle principali strutture cittadine, con particolare attenzione allo stadio “Fausto Coppi” e all’impianto natatorio di viale Dellepiane; Piano strade: incremento dei fondi dedicati alla manutenzione e alla riqualificazione del manto stradale urbano ed extraurbano;

incremento dei fondi dedicati alla manutenzione e alla riqualificazione del manto stradale urbano ed extraurbano; Immobili comunali: stanziamenti specifici per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Ente;

stanziamenti specifici per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Ente; Costi energetici: risorse assegnate alla copertura dei rincari delle utenze per la fornitura di luce e riscaldamento degli edifici pubblici;

risorse assegnate alla copertura dei rincari delle utenze per la fornitura di luce e riscaldamento degli edifici pubblici; Decoro e sicurezza idraulica: fondi riservati alla cura dell’arredo urbano, all’efficienza della rete di illuminazione pubblica e alla manutenzione dei sistemi di pompaggio dell’acqua a presidio dei sottopassi.

Welfare territoriale, sostegno alle famiglie e personale

La manovra finanziaria recepisce e indirizza importanti contributi sovracomunali a tutela delle fasce più deboli e dell’organizzazione amministrativa:

fondi vincolati destinati all’assistenza ai minori attraverso la gestione dei servizi del CISA;

contributi dedicati al sostegno alla locazione per le famiglie e i residenti in condizione di fragilità economica;

adeguamento del fondo per il personale dipendente dell’Ente a seguito dell’applicazione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La delibera relativa alle variazioni di bilancio è stata approvata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza e la contrarietà dei banchi di opposizione.

Bilancio consolidato: partecipate in attivo e voto unanime

Nel corso della seduta consiliare, il vicesindaco Daniele Calore ha presentato inoltre il bilancio consolidato per l’esercizio 2025, che integra i risultati economici conseguiti dall’Ente e dalle aziende a rilevanza economica partecipate direttamente o indirettamente dal Comune: ASMT Tortona, Amias, SRT, Gestione Ambiente, Gestione Acqua, CISA e CSR.

Il documento contabile ha evidenziato una gestione solida chiusa in utile, attestando la tenuta economico-finanziaria complessiva dei servizi locali, e ha incassato l’approvazione all’unanimità da parte di tutti i gruppi consiliari.