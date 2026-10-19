Una delegazione istituzionale del Comune di Tortona guidata dal sindaco Federico Chiodi, dall’assessore Fabio Morreale e dalla consigliera comunale Vittoria Colacino si è recata in visita a Privas, capoluogo dell’Ardèche gemellato con la città piemontese fin dal 1964. La trasferta ha consentito di rinsaldare lo storico legame di amicizia tra le due realtà e la città tedesca di Weilburg, anch’essa unita a Tortona da un patto di fratellanza europea, in coincidenza con la tradizionale Festa delle Castagne. Accanto alla sottoscrizione di un nuovo accordo bilaterale siglato da Chiodi e dal primo cittadino francese Michel Valla per favorire gli scambi giovanili, culturali e civici, la delegazione ha preso parte all’intitolazione ufficiale di una rotonda stradale alla città di Tortona, aprendo inoltre la strada a future sinergie enogastronomiche con AssaggiaTortona e a progetti musicali dedicati a Lorenzo Perosi e Vincent D’Indy.

Il nuovo patto di collaborazione e l’intitolazione della rotonda

Il momento istituzionale centrale della missione ha ribadito la volontà condivisa di mantenere vivo e attuale il patto nato sessantadue anni fa:

La firma dell’accordo: sottoscritto dal sindaco di Tortona Federico Chiodi e dal sindaco di Privas Michel Valla;

sottoscritto dal sindaco di Tortona Federico Chiodi e dal sindaco di Privas Michel Valla; Gli obiettivi dell’intesa: mantenere e consolidare i contatti periodici tra le due comunità, favorire scambi diretti tra cittadini con particolare attenzione al mondo giovanile, rafforzare le relazioni istituzionali e favorire l’integrazione culturale per costruire un futuro comune fondato su tolleranza e solidarietà;

mantenere e consolidare i contatti periodici tra le due comunità, favorire scambi diretti tra cittadini con particolare attenzione al mondo giovanile, rafforzare le relazioni istituzionali e favorire l’integrazione culturale per costruire un futuro comune fondato su tolleranza e solidarietà; Il legame europeo con Weilburg: rinnovata la vicinanza trilaterale con la città tedesca, storicamente associata a Tortona e Privas nei circuiti di gemellaggio internazionale;

rinnovata la vicinanza trilaterale con la città tedesca, storicamente associata a Tortona e Privas nei circuiti di gemellaggio internazionale; L’inaugurazione stradale: cerimonia ufficiale nella mattinata di domenica 18 ottobre per l’intitolazione della rotatoria cittadina denominata “Rond-point de Tortona”, tangibile tributo della cittadina francese alla comunità tortonese.

Dalla musica allo sport: i progetti allo studio tra le due città

I colloqui tra le rispettive delegazioni hanno fatto emergere percorsi concreti di cooperazione trasversale per i prossimi mesi:

Sinergie musicali: valorizzazione e riscoperta congiunta delle figure dei maestri e compositori Lorenzo Perosi e Vincent D’Indy;

valorizzazione e riscoperta congiunta delle figure dei maestri e compositori Lorenzo Perosi e Vincent D’Indy; Scambi giovanili e sport: pianificazione di attività sportive condivise, iniziative culturali e progetti mirati allo scambio periodico tra studenti degli istituti scolastici;

pianificazione di attività sportive condivise, iniziative culturali e progetti mirati allo scambio periodico tra studenti degli istituti scolastici; Eventi e manifestazioni: cooperazione tecnica nell’organizzazione di rassegne ed eventi pubblici a carattere ricreativo e comunitario.

Enogastronomia: asse tra AssaggiaTortona e la Festa delle Castagne

La concomitanza con la celebre rassegna dedicata ai marrons glacés, di cui la cittadina francese rappresenta il primario centro di produzione nazionale, ha suggerito una proficua promozione incrociata dei sapori:

studio per ospitare nell’ambito della rassegna AssaggiaTortona uno spazio espositivo dedicato ai prodotti tipici e alle eccellenze gastronomiche di Privas;

partecipazione reciproca con uno stand interamente tortonese alla successiva edizione della Festa delle Castagne in terra d’Oltralpe;

rafforzamento delle relazioni commerciali e di promozione turistica attraverso i rispettivi prodotti di punta del territorio.