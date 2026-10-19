I sindaci del Golfo dianese hanno condiviso la decisione di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, martedì 20 ottobre, in vista dell’allerta meteo arancione prevista sul territorio.

Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale, considerati i possibili effetti dell’ondata di maltempo nelle aree maggiormente esposte.

In seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per i bacini piccoli e medi della provincia di Imperia, anche il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente n. 124 del 19 ottobre 2026.

Resteranno chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, le scuole parificate e convenzionate e gli asili nido comunali. La sospensione riguarderà inoltre gli impianti sportivi comunali e quelli gestiti o affidati in concessione, i cimiteri, i parchi, i giardini pubblici, il circolo anziani “Ada Carlotta Garibaldi” di via Genova 44, il guado sul torrente Evigno, via all’Isola, nel tratto lato bocciofila, la bocciofila, il sottopasso del porto e il Palazzo del Parco. Disposta, inoltre, la chiusura al transito dell’Incompiuta.

L’ordinanza stabilisce anche il divieto assoluto di svolgimento di ogni manifestazione, evento di intrattenimento o competizione sportiva. Tra le attività sospese rientra anche il mercato settimanale.

L’allerta sarà in vigore dalle 7:00 alle 23.59 di martedì 20 ottobre, salvo cessazione anticipata o eventuale proroga, innalzamento ad allerta rossa o successive allerte arancioni e rosse immediatamente conseguenti. L’ordinanza resterà infatti efficace fino alla completa cessazione dell’emergenza.