Il Comune di Tortona rafforza le misure di contrasto alla proliferazione di roditori e insetti infestanti sul territorio cittadino, disponendo un potenziamento delle attività ordinarie di disinfestazione per l’intero arco dell’anno. La decisione, formalizzata dal Settore Territorio e Ambiente attraverso un apposito provvedimento gestionale, nasce dalla necessità di fare fronte al perdurare di alcune criticità ambientali registrate nelle aree pubbliche urbane. L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale è quello di salvaguardare il decoro urbano, garantire la massima pulizia degli spazi comuni e tutelare la salute dell’intera collettività prevenendo i rischi sanitari connessi alla diffusione di potenziali patologie.

La tutela della salute pubblica e del decoro urbano

La presenza incontrollata di infestazioni murine o di insetti striscianti rappresenta una problematica che richiede interventi mirati e costanti, soprattutto nelle aree maggiormente esposte del contesto urbano.

Le operazioni pianificate dall’Ente mirano a:

arginare la proliferazione di roditori e blatte negli spazi pubblici e lungo le strade comunali;

preservare il decoro e la salubrità ambientale dei quartieri cittadini;

prevenire rischi per l’igiene e la salute collettiva, riducendo alla radice i veicoli di trasmissione di malattie;

rispondere in maniera tempestiva alle segnalazioni e alle criticità ambientali emerse sul territorio.

Il servizio affidato a una ditta specializzata tortonese

Le attività di derattizzazione e deblattizzazione sono state affidate all’impresa specializzata Igienservice Disinfestazione (di Jagusiak Malgorzata), con sede proprio a Tortona in via Guala. L’azienda, già incaricata del servizio per l’annualità in corso, proseguirà negli interventi puntuali e nei trattamenti periodici ogni qualvolta si manifestino focolai o criticità legate alla presenza di topi o insetti di varia specie.