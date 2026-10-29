Volpedo si prepara a trasformarsi in un laboratorio artistico diffuso a cielo aperto con il progetto di concorso “Dividere la Luce, Ricomporre il Presente. Pellizza da Volpedo, divisionismi, nuove sperimentazioni”, in programma dal 24 al 26 settembre 2027 in concomitanza con la Biennale Pellizziana. Promossa con il ruolo centrale della galleria d’arte “ML Incontri con l’Arte” di Michelangelo Lanza, con sede in via Emilia 70 a Tortona, insieme al Comune di Volpedo e all’associazione Fuori Tempo a.p.s., l’iniziativa intende far dialogare l’insegnamento storico e sociale di Giuseppe Pellizza con le forme espressive dell’arte contemporanea. La manifestazione punta a richiamare talenti emergenti e maestri affermati per valorizzare il borgo, favorire il confronto con la comunità locale e attivare un polo di attrazione culturale e turistica per l’intero territorio Tortonese.

Il concept: memoria storica, paesaggio e spazio pubblico

L’evento trae ispirazione dal valore simbolico di Volpedo, luogo in cui la pittura ha saputo narrare in modo magistrale il rapporto profondo tra individuo, società e territorio rurale. Gli artisti partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con l’eredità pellizziana attraverso precisi cardini tematici:

l’interpretazione del paesaggio rurale tra tradizione agricola e mutamenti ambientali;

la memoria storica legata all’opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo e alle sue radici;

il valore della comunità, della coesione sociale e delle dinamiche collettive;

la relazione attiva tra le opere d’arte visiva e lo spazio pubblico urbano.

Modalità di partecipazione, tecniche ammesse e riconoscimenti

La selezione è rivolta ad artisti italiani e internazionali, siano essi emergenti o professionisti già affermati. La rassegna accoglie una pluralità di linguaggi espressivi:

pittura, scultura, fotografia e installazione;

videoarte, opere mixed media e arte performativa.

L’iscrizione garantisce l’esposizione delle creazioni, l’inclusione nel catalogo digitale della manifestazione, l’accesso a tutti gli appuntamenti in calendario e la facoltà di candidarsi per la realizzazione di interventi performativi pubblici.

Accanto al premio principale assegnato al vincitore, la manifestazione contempla una serie di riconoscimenti speciali:

il Premio della Giuria, che darà diritto a una mostra personale allestita presso la galleria “ML Incontri con l’Arte” di via Emilia 70 a Tortona;

il Premio riservato agli allievi iscritti alle Accademie di Belle Arti;

il Premio del pubblico, decretato dai voti espressi dai visitatori durante le giornate di esposizione;

il Premio dedicato ai giovani artisti under 30.

Per gli autori selezionati sono inoltre previsti percorsi di visibilità mediante documentazione foto e video, campagne stampa e social, contatti diretti con collezionisti e galleristi per mostre itineranti e supporto per la presenza su piattaforme d’arte internazionali.

Il percorso espositivo itinerante e le performance nel borgo

L’allestimento non si limiterà a uno spazio chiuso, ma abiterà l’intero tessuto urbanistico di Volpedo attraverso un tracciato espositivo itinerante:

l’Hub Volpedo, destinato a ospitare la mostra principale al coperto, i convegni, le proiezioni e la cerimonia di premiazione;

le antiche mura spagnole, l’area del mercato coperto, il prato della pieve romanica e gli angoli più caratteristici del centro storico per installazioni temporanee e opere diffuse;

piazze, cortili, percorsi storici e aree verdi aperte a performance dal vivo, installazioni partecipative, musica sperimentale, azioni urbane e progetti di arte relazionale.

La giuria tecnica di esperti e docenti

A valutare i progetti presentati in base a criteri di qualità artistica, originalità, coerenza tematica e impatto contemporaneo sarà una commissione qualificata:

Alberto Prina, designer, artista, docente al Politecnico di Milano e all’Accademia di Brera, vicepresidente ADI e già presente con installazioni alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano e all’High Museum of Art di Atlanta;

Michelangelo Lanza, della galleria “ML Incontri con l’Arte” di Tortona, perito ed esperto in arazzi, tappeti e arte contemporanea;

Noemi Ferrari, artista specializzata nel disegno e nel fumetto, nota per la ricerca cromatica e la spiccata narrazione visiva;

Filippo Timo, storico dell’arte e art advisor per Banca Patrimoni Sella.

Supervisore scientifico Aurora Scotti, già docente di storia dell’architettura presso il Politecnico di Milano e presidente dell’Associazione “Pellizza da Volpedo”.

Il programma della tre giorni

La manifestazione si articolerà lungo tre giornate dense di appuntamenti dal 24 al 26 settembre 2027:

Venerdì 24 settembre: accoglienza degli artisti partecipanti e conferenza serale introduttiva;

Sabato 25 settembre: inaugurazione ufficiale, apertura dei percorsi espositivi diffusi, incontri con gli autori e workshop pratici;

Domenica 26 settembre: visite guidate ai Musei di Pellizza, sessione di voto della giuria, tavola rotonda conclusiva e proclamazione dei vincitori.

La rete organizzativa e i partner

Il progetto nasce da una stretta sinergia tra istituzioni, associazionismo e mondo privato:

il Comune di Volpedo, che mette a disposizione gli spazi comunali all’aperto e gli ambienti per mostre, conferenze e premiazioni;

la galleria d’arte “ML Incontri con l’Arte” di Michelangelo Lanza in via Emilia 70 a Tortona, responsabile della gestione organizzativa e del coordinamento con curatori e spazi espositivi;

l’associazione Fuori Tempo a.p.s., impegnata nel coordinamento gestionale e organizzativo dell’evento;

il coinvolgimento di fondazioni culturali, sponsor privati e imprese locali per la promozione e valorizzazione del territorio.