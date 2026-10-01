Entrano in una nuova fase operativa i cantieri di manutenzione straordinaria lungo la Tangenziale di Alessandria (SS10 Racc) per il risanamento profondo del manto stradale. Dopo aver ultimato il rifacimento della pavimentazione sulla corsia di sorpasso, dalla serata di giovedì 1° ottobre 2026 le squadre di Anas concentreranno gli interventi sulla corsia di marcia nel segmento compreso tra lo svincolo della Motorizzazione civile e l’uscita per l’Ospedale Borsalino in direzione sud/Alessandria. Per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti, il tratto interessato resterà completamente chiuso al transito esclusivamente in orario notturno fino a domenica 4 ottobre, con deviazione obbligatoria sulla viabilità ordinaria e riapertura parziale durante le ore diurne.

Orari della chiusura notturna e modalità di transito diurno

L’articolazione delle lavorazioni è stata pianificata per ridurre al minimo l’impatto sul traffico dei pendolari e dei mezzi pesanti nelle ore di punta:

Tratto interessato: Tangenziale di Alessandria (SS10 Racc) tra lo svincolo della Motorizzazione civile (km 5,100) e lo svincolo per l’Ospedale Borsalino (km 3,500), in direzione sud/Alessandria;

Tangenziale di Alessandria (SS10 Racc) tra lo svincolo della Motorizzazione civile (km 5,100) e lo svincolo per l’Ospedale Borsalino (km 3,500), in direzione sud/Alessandria; Fascia oraria di chiusura totale: dalle ore 19:00 della sera alle ore 7:00 del mattino successivo;

dalle ore 19:00 della sera alle ore 7:00 del mattino successivo; Periodo: da giovedì 1° ottobre a domenica 4 ottobre 2026;

da giovedì 1° ottobre a domenica 4 ottobre 2026; Deviazioni: il traffico notturno verrà fatto uscire e indirizzato sulla rete viaria locale limitrofa;

il traffico notturno verrà fatto uscire e indirizzato sulla rete viaria locale limitrofa; Circolazione diurna: ogni giorno tra le ore 7:00 e le 19:00 la carreggiata tornerà regolarmente transitabile, con i veicoli che potranno circolare lungo la corsia di sorpasso già risanata.

Il piano complessivo di riqualificazione della SS10 Racc

Gli interventi in corso fanno parte di un programma più ampio di risanamento della pavimentazione stradale che abbraccia un’estensione complessiva di 6,7 chilometri lungo la tangenziale, dalla rotatoria dello svincolo autostradale per la A21 fino allo svincolo cittadino di Alessandria/via Marengo, coinvolgendo entrambe le direzioni di marcia.

Nelle prossime settimane il cronoprogramma continuerà ad alternare le modalità di cantiere:

durante gli interventi sulla corsia di sorpasso sarà mantenuto aperto il passaggio tramite un semplice restringimento di carreggiata;

durante i lavori sulla corsia di marcia scatterà nuovamente la chiusura integrale notturna dell’asse viario con riapertura durante il giorno.

Informazioni sulla viabilità e sicurezza stradale

Anas (Gruppo FS) coglie l’occasione per rinnovare l’appello alla massima prudenza al volante attraverso le campagne di sensibilizzazione “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” e “Guida e Basta!”. Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e sullo stato di avanzamento dei cantieri è attivo il Servizio Clienti “Pronto Anas”, contattabile al numero verde gratuito 800.841.148.