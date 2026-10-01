Il Megaplex Stardust, situato all’interno della Città Commerciale “Oasi” di Tortona, rinnova la propria offerta cinematografica per la settimana da giovedì 1 a mercoledì 7 ottobre con un cartellone ricco di novità per tutti i gusti. Dalla commedia brillante che esplora l’impatto dell’intelligenza artificiale al thriller psicologico tratto da celebri pagine letterarie, passando per le grandi produzioni d’azione internazionali, il cinema d’autore italiano, l’animazione per famiglie e il cinema del reale, le sale tortonesi propongono un ventaglio completo di proiezioni pomeridiane e serali. Ecco la guida dettagliata con le trame delle pellicole in cartellone, i registi, gli interpreti principali e gli orari completi di proiezione.
Commedie e storie contemporanee
Quasi Vera
- Genere: Commedia
- Regia: Fausto Brizzi
- Cast: Laura Chiatti, Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Maurizio Lops, Taylor Mega, Sergio Friscia, Francesco Sole, Federica Cifola
- Durata: 90 minuti
- Trama: Diego è un aspirante attore che fatica a trovare spazio nel mondo dello spettacolo. In un momento di crisi personale decide di reinventarsi sfruttando le proprie competenze informatiche: con l’ausilio dell’intelligenza artificiale dà vita a Vera, un’influencer virtuale perfetta che conquista rapidamente milioni di follower mixando fascino, ironia e storici gol della Nazionale italiana. Il successo mediatico travolge la sua quotidianità, costringendolo a fare i conti con il confine sempre più sottile tra finzione digitale e vita reale.
- Orari: giovedì e venerdì 19:40 – 21:50; sabato 17:40 – 19:40 – 21:50; domenica 15:20 – 17:40 – 19:40 – 21:50; lunedì e mercoledì 19:40 – 21:50.
Thriller, mistero e tensione psicologica
Verity
- Genere: Thriller
- Regia: Michael Showalter
- Cast: Josh Hartnett, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Ismael Cruz Cordova, Michael Abbott Jr., Lou Martini Jr., Asel Swango, Daniel Echevarria
- Durata: 114 minuti
- Trama: Lowen Ashleigh, scrittrice di talento alle prese con difficoltà economiche, accetta l’incarico di completare come ghostwriter i romanzi di successo di Verity Crawford, celebre autrice rimasta gravemente invalida dopo un misterioso incidente. Trasferitasi nella cupa residenza dei Crawford per esaminare gli appunti, Lowen scopre un’autobiografia inedita contenente inquietanti confessioni sulle tragedie che hanno colpito la famiglia. La giovane si ritroverà immersa in una spirale di segreti e manipolazioni dove distinguere la verità dalla finzione diventerà sempre più arduo.
- Orari: giovedì e venerdì 21:30; sabato e domenica 19:20 – 21:30; lunedì e mercoledì 21:30.
Azione, sopravvivenza e grandi saghe
Digger
- Genere: Azione
- Regia: Alejandro González Iñárritu
- Cast: Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde, Emma D’Arcy, Riz Ahmed, Pip Torrens, Corey Johnson, Cullen Moss, Joe Hurst
- Durata: 129 minuti
- Trama: La vicenda segue l’uomo più potente del pianeta che, dopo aver provocato un disastro di proporzioni catastrofiche su scala globale, si imbarca in una complessa missione con l’obiettivo di convincere l’intera umanità di esserne in realtà l’unico e supremo salvatore.
- Orari: giovedì e venerdì 19:30 – 21:30; sabato 17:15 – 19:30 – 21:30; domenica 15:00 – 17:15 – 19:30 – 21:30; lunedì e mercoledì 19:30 – 21:30.
Beast
- Genere: Azione
- Regia: Tyler Atkins
- Cast: Daniel MacPherson, Luke Hemsworth, Russell Crowe, Bren Foster, George Burgess, Brenton Thwaites, Mojean Aria, Kelly Gale, Nathan Phillips, Eliza Matengu, George Tilley, Amy Shark
- Durata: 108 minuti
- Trama: Patton James è un ex fuoriclasse di arti marziali miste allontanatosi dalle competizioni in seguito a un lutto. Di fronte a gravi difficoltà economiche e desideroso di fare giustizia per l’omicidio del fratello legato alla malavita, decide di rimettere piede nella gabbia della ONE Championship a Singapore. Sotto la guida del fidato allenatore Sammy, il lottatore intraprende un percorso duro e violento che diventerà soprattutto una sfida interiore contro le proprie paure e ferite.
- Orari: giovedì e venerdì 21:30; sabato e domenica 17:40 – 21:30; lunedì e mercoledì 21:30.
Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio
- Genere: Azione
- Regia: David Ayer
- Cast: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe
- Durata: 101 minuti
- Trama: L’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont sopravvive a un drammatico incidente aereo ritrovandosi completamente isolato nelle gelide lande dell’Alaska. Al suo fianco c’è soltanto Odino, il fedele cane da combattimento con cui ha affrontato anni di missioni sul campo. Tra temperature polari e i pericoli di una natura ostile, i due dovranno contare unicamente sul reciproco legame per riuscire a salvarsi.
- Orari: giovedì e venerdì 21:30; sabato e domenica 17:30 – 21:30; lunedì e mercoledì 21:30.
Onslaught – Assalto Finale
- Genere: Azione
- Regia: Adam Wingard
- Cast: Adria Arjona, Dan Stevens, Drew Starkey, Rebecca Hall, Michael Biehn, Jacob Scipio, Reginald VelJohnson, Keil Oakley Zepernick, Jesse La Flair, Alex Pereira
- Durata: 92 minuti
- Trama: Un’ex tiratrice scelta dell’esercito vive un’esistenza tranquilla con i suoi cari in un’area residenziale ai margini del deserto. La quiete viene spazzata via dalla fuga di un plotone di super soldati geneticamente modificati da una base segreta. Con la zona trasformata in un teatro di scontro e i mercenari incapaci di arginare il pericolo, la donna dovrà riprendere le armi per proteggere la propria famiglia.
- Orari: tutti i giorni alle ore 20:00.
Avengers Endgame Extra
- Genere: Azione
- Regia: Anthony Russo, Joe Russo
- Cast: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Jekesai Gurira, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Sebastian Stan, Dave Bautista, Chadwick Boseman, Michelle Pfeiffer, Jon Favreau, Elizabeth Olsen, Ty Simpkins, Tom Holland, Gwyneth Paltrow, Hiroyuki Sanada, Pom Klementieff, Terry Notary, Tilda Swinton, Frank Grillo, Katherine Langford, Winston Duke, Kerry Condon, Sean Gunn, Benedict Wong, Emma Fuhrmann
- Durata: 182 minuti
- Trama: All’indomani della devastazione provocata da Thanos, i sopravvissuti cercano di riorganizzarsi. Cinque anni dopo il cataclisma, il ritorno inaspettato di Ant-Man dal regno quantico apre una speranza: con l’aiuto fondamentale di Tony Stark, gli eroi rimasti mettono a punto un piano temporale per recuperare le Gemme dell’Infinito prima della loro distruzione e tentare di ripristinare l’ordine cosmico.
- Orari: giovedì, venerdì e sabato 21:40; domenica 14:50 – 21:40; lunedì e mercoledì 21:40.
Cinema d’autore, dramma e documentario
Nessun Dolore
- Genere: Drammatico
- Regia: Gianni Amelio
- Cast: Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea
- Durata: 96 minuti
- Trama: Un improvviso e inspiegabile fenomeno fa cadere nel sonno l’intera popolazione di una città. Tra i pochissimi individui a rimanere svegli figura Davide, uomo già provato da un dramma personale e da un profondo senso di colpa, affiancato da due giovani scout. All’interno di una realtà sospesa e silenziosa, l’incontro con Elsa rappresenterà per lui l’occasione di confrontarsi con il passato e cercare una via di rinascita.
- Orari: sabato e domenica alle ore 18:00.
La Città dei Vivi
- Genere: Drammatico
- Regia: Edoardo Gabbriellini
- Cast: Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano, Roberta Mattei, Simona Senzacqua, Gaia Merlonghi
- Durata: 103 minuti
- Trama: Luca ha ventitré anni, una famiglia adottiva presente e affettuosa e un legame sentimentale intenso. Diviso tra la periferia e il centro urbano con il suo gruppo di amici, cerca la propria strada affrontando le incertezze tipiche della giovinezza. Una notte qualunque, complice un incontro all’apparenza casuale, cambierà per sempre il suo destino facendolo precipitare in un’improvvisa esplosione di violenza.
- Orari: giovedì, venerdì e sabato 19:40; domenica 15:20 – 19:40; lunedì e mercoledì 19:40.
Naza
- Genere: Documentario
- Regia: Yuval Abraham, Rachel Szor
- Durata: 80 minuti
- Trama: Realizzato durante le ore notturne sui tetti di Tel Aviv nel pieno del conflitto a Gaza, il documentario ricostruisce le procedure operative militari legate all’acronimo “NAZA”, parametro impiegato per quantificare il bilancio stimato delle vittime civili prima di ciascun raid aereo. Un’inchiesta basata su testimonianze dirette per documentare i meccanismi di pianificazione bellica e le conseguenze sulla popolazione.
- Orari: giovedì, venerdì e sabato 19:50; domenica 15:30 – 19:50; lunedì e mercoledì 19:50.
Animazione per tutta la famiglia
L’Isola dei Ricordi
- Genere: Animazione
- Regia: Joel Crawford, Januel Mercado
- Durata: 93 minuti
- Trama: Jo e Raissa sono due grandi amiche giunte al traguardo del diploma e pronte a dividersi per il futuro. Durante la loro ultima notte insieme scoprono un varco incantato che le conduce su Nakali, isola fantastica popolata da figure tratte dal folklore filippino. Con il supporto di Raww, un cane-licantropo goffo ma generoso, dovranno sconfiggere la temibile creatura Manananggal per tornare nel loro mondo, consapevoli che il prezzo per il rientro potrebbe essere la cancellazione dei loro ricordi comuni.
- Orari: giovedì e venerdì 19:30; sabato 17:20; domenica 15:20 – 17:20; lunedì e mercoledì 19:30.
Tutte le informazioni sulla programmazione e sulle sale del cinema sono consultabili sul portale ufficiale www.megaplex-stardust.com.