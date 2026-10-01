Il Megaplex Stardust, situato all’interno della Città Commerciale “Oasi” di Tortona, rinnova la propria offerta cinematografica per la settimana da giovedì 1 a mercoledì 7 ottobre con un cartellone ricco di novità per tutti i gusti. Dalla commedia brillante che esplora l’impatto dell’intelligenza artificiale al thriller psicologico tratto da celebri pagine letterarie, passando per le grandi produzioni d’azione internazionali, il cinema d’autore italiano, l’animazione per famiglie e il cinema del reale, le sale tortonesi propongono un ventaglio completo di proiezioni pomeridiane e serali. Ecco la guida dettagliata con le trame delle pellicole in cartellone, i registi, gli interpreti principali e gli orari completi di proiezione.

Commedie e storie contemporanee

Quasi Vera

Genere: Commedia

Commedia Regia: Fausto Brizzi

Fausto Brizzi Cast: Laura Chiatti, Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Maurizio Lops, Taylor Mega, Sergio Friscia, Francesco Sole, Federica Cifola

Laura Chiatti, Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Maurizio Lops, Taylor Mega, Sergio Friscia, Francesco Sole, Federica Cifola Durata: 90 minuti

90 minuti Trama: Diego è un aspirante attore che fatica a trovare spazio nel mondo dello spettacolo. In un momento di crisi personale decide di reinventarsi sfruttando le proprie competenze informatiche: con l’ausilio dell’intelligenza artificiale dà vita a Vera, un’influencer virtuale perfetta che conquista rapidamente milioni di follower mixando fascino, ironia e storici gol della Nazionale italiana. Il successo mediatico travolge la sua quotidianità, costringendolo a fare i conti con il confine sempre più sottile tra finzione digitale e vita reale.

Diego è un aspirante attore che fatica a trovare spazio nel mondo dello spettacolo. In un momento di crisi personale decide di reinventarsi sfruttando le proprie competenze informatiche: con l’ausilio dell’intelligenza artificiale dà vita a Vera, un’influencer virtuale perfetta che conquista rapidamente milioni di follower mixando fascino, ironia e storici gol della Nazionale italiana. Il successo mediatico travolge la sua quotidianità, costringendolo a fare i conti con il confine sempre più sottile tra finzione digitale e vita reale. Orari: giovedì e venerdì 19:40 – 21:50; sabato 17:40 – 19:40 – 21:50; domenica 15:20 – 17:40 – 19:40 – 21:50; lunedì e mercoledì 19:40 – 21:50.

Thriller, mistero e tensione psicologica

Verity

Genere: Thriller

Thriller Regia: Michael Showalter

Michael Showalter Cast: Josh Hartnett, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Ismael Cruz Cordova, Michael Abbott Jr., Lou Martini Jr., Asel Swango, Daniel Echevarria

Josh Hartnett, Anne Hathaway, Dakota Johnson, Ismael Cruz Cordova, Michael Abbott Jr., Lou Martini Jr., Asel Swango, Daniel Echevarria Durata: 114 minuti

114 minuti Trama: Lowen Ashleigh, scrittrice di talento alle prese con difficoltà economiche, accetta l’incarico di completare come ghostwriter i romanzi di successo di Verity Crawford, celebre autrice rimasta gravemente invalida dopo un misterioso incidente. Trasferitasi nella cupa residenza dei Crawford per esaminare gli appunti, Lowen scopre un’autobiografia inedita contenente inquietanti confessioni sulle tragedie che hanno colpito la famiglia. La giovane si ritroverà immersa in una spirale di segreti e manipolazioni dove distinguere la verità dalla finzione diventerà sempre più arduo.

Lowen Ashleigh, scrittrice di talento alle prese con difficoltà economiche, accetta l’incarico di completare come ghostwriter i romanzi di successo di Verity Crawford, celebre autrice rimasta gravemente invalida dopo un misterioso incidente. Trasferitasi nella cupa residenza dei Crawford per esaminare gli appunti, Lowen scopre un’autobiografia inedita contenente inquietanti confessioni sulle tragedie che hanno colpito la famiglia. La giovane si ritroverà immersa in una spirale di segreti e manipolazioni dove distinguere la verità dalla finzione diventerà sempre più arduo. Orari: giovedì e venerdì 21:30; sabato e domenica 19:20 – 21:30; lunedì e mercoledì 21:30.

Azione, sopravvivenza e grandi saghe

Digger

Genere: Azione

Azione Regia: Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu Cast: Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde, Emma D’Arcy, Riz Ahmed, Pip Torrens, Corey Johnson, Cullen Moss, Joe Hurst

Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde, Emma D’Arcy, Riz Ahmed, Pip Torrens, Corey Johnson, Cullen Moss, Joe Hurst Durata: 129 minuti

129 minuti Trama: La vicenda segue l’uomo più potente del pianeta che, dopo aver provocato un disastro di proporzioni catastrofiche su scala globale, si imbarca in una complessa missione con l’obiettivo di convincere l’intera umanità di esserne in realtà l’unico e supremo salvatore.

La vicenda segue l’uomo più potente del pianeta che, dopo aver provocato un disastro di proporzioni catastrofiche su scala globale, si imbarca in una complessa missione con l’obiettivo di convincere l’intera umanità di esserne in realtà l’unico e supremo salvatore. Orari: giovedì e venerdì 19:30 – 21:30; sabato 17:15 – 19:30 – 21:30; domenica 15:00 – 17:15 – 19:30 – 21:30; lunedì e mercoledì 19:30 – 21:30.

Beast

Genere: Azione

Azione Regia: Tyler Atkins

Tyler Atkins Cast: Daniel MacPherson, Luke Hemsworth, Russell Crowe, Bren Foster, George Burgess, Brenton Thwaites, Mojean Aria, Kelly Gale, Nathan Phillips, Eliza Matengu, George Tilley, Amy Shark

Daniel MacPherson, Luke Hemsworth, Russell Crowe, Bren Foster, George Burgess, Brenton Thwaites, Mojean Aria, Kelly Gale, Nathan Phillips, Eliza Matengu, George Tilley, Amy Shark Durata: 108 minuti

108 minuti Trama: Patton James è un ex fuoriclasse di arti marziali miste allontanatosi dalle competizioni in seguito a un lutto. Di fronte a gravi difficoltà economiche e desideroso di fare giustizia per l’omicidio del fratello legato alla malavita, decide di rimettere piede nella gabbia della ONE Championship a Singapore. Sotto la guida del fidato allenatore Sammy, il lottatore intraprende un percorso duro e violento che diventerà soprattutto una sfida interiore contro le proprie paure e ferite.

Patton James è un ex fuoriclasse di arti marziali miste allontanatosi dalle competizioni in seguito a un lutto. Di fronte a gravi difficoltà economiche e desideroso di fare giustizia per l’omicidio del fratello legato alla malavita, decide di rimettere piede nella gabbia della ONE Championship a Singapore. Sotto la guida del fidato allenatore Sammy, il lottatore intraprende un percorso duro e violento che diventerà soprattutto una sfida interiore contro le proprie paure e ferite. Orari: giovedì e venerdì 21:30; sabato e domenica 17:40 – 21:30; lunedì e mercoledì 21:30.

Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio

Genere: Azione

Azione Regia: David Ayer

David Ayer Cast: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe

Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe Durata: 101 minuti

101 minuti Trama: L’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont sopravvive a un drammatico incidente aereo ritrovandosi completamente isolato nelle gelide lande dell’Alaska. Al suo fianco c’è soltanto Odino, il fedele cane da combattimento con cui ha affrontato anni di missioni sul campo. Tra temperature polari e i pericoli di una natura ostile, i due dovranno contare unicamente sul reciproco legame per riuscire a salvarsi.

L’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont sopravvive a un drammatico incidente aereo ritrovandosi completamente isolato nelle gelide lande dell’Alaska. Al suo fianco c’è soltanto Odino, il fedele cane da combattimento con cui ha affrontato anni di missioni sul campo. Tra temperature polari e i pericoli di una natura ostile, i due dovranno contare unicamente sul reciproco legame per riuscire a salvarsi. Orari: giovedì e venerdì 21:30; sabato e domenica 17:30 – 21:30; lunedì e mercoledì 21:30.

Onslaught – Assalto Finale

Genere: Azione

Azione Regia: Adam Wingard

Adam Wingard Cast: Adria Arjona, Dan Stevens, Drew Starkey, Rebecca Hall, Michael Biehn, Jacob Scipio, Reginald VelJohnson, Keil Oakley Zepernick, Jesse La Flair, Alex Pereira

Adria Arjona, Dan Stevens, Drew Starkey, Rebecca Hall, Michael Biehn, Jacob Scipio, Reginald VelJohnson, Keil Oakley Zepernick, Jesse La Flair, Alex Pereira Durata: 92 minuti

92 minuti Trama: Un’ex tiratrice scelta dell’esercito vive un’esistenza tranquilla con i suoi cari in un’area residenziale ai margini del deserto. La quiete viene spazzata via dalla fuga di un plotone di super soldati geneticamente modificati da una base segreta. Con la zona trasformata in un teatro di scontro e i mercenari incapaci di arginare il pericolo, la donna dovrà riprendere le armi per proteggere la propria famiglia.

Un’ex tiratrice scelta dell’esercito vive un’esistenza tranquilla con i suoi cari in un’area residenziale ai margini del deserto. La quiete viene spazzata via dalla fuga di un plotone di super soldati geneticamente modificati da una base segreta. Con la zona trasformata in un teatro di scontro e i mercenari incapaci di arginare il pericolo, la donna dovrà riprendere le armi per proteggere la propria famiglia. Orari: tutti i giorni alle ore 20:00.

Avengers Endgame Extra

Genere: Azione

Azione Regia: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo Cast: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Jekesai Gurira, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Sebastian Stan, Dave Bautista, Chadwick Boseman, Michelle Pfeiffer, Jon Favreau, Elizabeth Olsen, Ty Simpkins, Tom Holland, Gwyneth Paltrow, Hiroyuki Sanada, Pom Klementieff, Terry Notary, Tilda Swinton, Frank Grillo, Katherine Langford, Winston Duke, Kerry Condon, Sean Gunn, Benedict Wong, Emma Fuhrmann

Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Jekesai Gurira, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Sebastian Stan, Dave Bautista, Chadwick Boseman, Michelle Pfeiffer, Jon Favreau, Elizabeth Olsen, Ty Simpkins, Tom Holland, Gwyneth Paltrow, Hiroyuki Sanada, Pom Klementieff, Terry Notary, Tilda Swinton, Frank Grillo, Katherine Langford, Winston Duke, Kerry Condon, Sean Gunn, Benedict Wong, Emma Fuhrmann Durata: 182 minuti

182 minuti Trama: All’indomani della devastazione provocata da Thanos, i sopravvissuti cercano di riorganizzarsi. Cinque anni dopo il cataclisma, il ritorno inaspettato di Ant-Man dal regno quantico apre una speranza: con l’aiuto fondamentale di Tony Stark, gli eroi rimasti mettono a punto un piano temporale per recuperare le Gemme dell’Infinito prima della loro distruzione e tentare di ripristinare l’ordine cosmico.

All’indomani della devastazione provocata da Thanos, i sopravvissuti cercano di riorganizzarsi. Cinque anni dopo il cataclisma, il ritorno inaspettato di Ant-Man dal regno quantico apre una speranza: con l’aiuto fondamentale di Tony Stark, gli eroi rimasti mettono a punto un piano temporale per recuperare le Gemme dell’Infinito prima della loro distruzione e tentare di ripristinare l’ordine cosmico. Orari: giovedì, venerdì e sabato 21:40; domenica 14:50 – 21:40; lunedì e mercoledì 21:40.

Cinema d’autore, dramma e documentario

Nessun Dolore

Genere: Drammatico

Drammatico Regia: Gianni Amelio

Gianni Amelio Cast: Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea

Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea Durata: 96 minuti

96 minuti Trama: Un improvviso e inspiegabile fenomeno fa cadere nel sonno l’intera popolazione di una città. Tra i pochissimi individui a rimanere svegli figura Davide, uomo già provato da un dramma personale e da un profondo senso di colpa, affiancato da due giovani scout. All’interno di una realtà sospesa e silenziosa, l’incontro con Elsa rappresenterà per lui l’occasione di confrontarsi con il passato e cercare una via di rinascita.

Un improvviso e inspiegabile fenomeno fa cadere nel sonno l’intera popolazione di una città. Tra i pochissimi individui a rimanere svegli figura Davide, uomo già provato da un dramma personale e da un profondo senso di colpa, affiancato da due giovani scout. All’interno di una realtà sospesa e silenziosa, l’incontro con Elsa rappresenterà per lui l’occasione di confrontarsi con il passato e cercare una via di rinascita. Orari: sabato e domenica alle ore 18:00.

La Città dei Vivi

Genere: Drammatico

Drammatico Regia: Edoardo Gabbriellini

Edoardo Gabbriellini Cast: Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano, Roberta Mattei, Simona Senzacqua, Gaia Merlonghi

Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano, Roberta Mattei, Simona Senzacqua, Gaia Merlonghi Durata: 103 minuti

103 minuti Trama: Luca ha ventitré anni, una famiglia adottiva presente e affettuosa e un legame sentimentale intenso. Diviso tra la periferia e il centro urbano con il suo gruppo di amici, cerca la propria strada affrontando le incertezze tipiche della giovinezza. Una notte qualunque, complice un incontro all’apparenza casuale, cambierà per sempre il suo destino facendolo precipitare in un’improvvisa esplosione di violenza.

Luca ha ventitré anni, una famiglia adottiva presente e affettuosa e un legame sentimentale intenso. Diviso tra la periferia e il centro urbano con il suo gruppo di amici, cerca la propria strada affrontando le incertezze tipiche della giovinezza. Una notte qualunque, complice un incontro all’apparenza casuale, cambierà per sempre il suo destino facendolo precipitare in un’improvvisa esplosione di violenza. Orari: giovedì, venerdì e sabato 19:40; domenica 15:20 – 19:40; lunedì e mercoledì 19:40.

Naza

Genere: Documentario

Documentario Regia: Yuval Abraham, Rachel Szor

Yuval Abraham, Rachel Szor Durata: 80 minuti

80 minuti Trama: Realizzato durante le ore notturne sui tetti di Tel Aviv nel pieno del conflitto a Gaza, il documentario ricostruisce le procedure operative militari legate all’acronimo “NAZA”, parametro impiegato per quantificare il bilancio stimato delle vittime civili prima di ciascun raid aereo. Un’inchiesta basata su testimonianze dirette per documentare i meccanismi di pianificazione bellica e le conseguenze sulla popolazione.

Realizzato durante le ore notturne sui tetti di Tel Aviv nel pieno del conflitto a Gaza, il documentario ricostruisce le procedure operative militari legate all’acronimo “NAZA”, parametro impiegato per quantificare il bilancio stimato delle vittime civili prima di ciascun raid aereo. Un’inchiesta basata su testimonianze dirette per documentare i meccanismi di pianificazione bellica e le conseguenze sulla popolazione. Orari: giovedì, venerdì e sabato 19:50; domenica 15:30 – 19:50; lunedì e mercoledì 19:50.

Animazione per tutta la famiglia

L’Isola dei Ricordi

Genere: Animazione

Animazione Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Joel Crawford, Januel Mercado Durata: 93 minuti

93 minuti Trama: Jo e Raissa sono due grandi amiche giunte al traguardo del diploma e pronte a dividersi per il futuro. Durante la loro ultima notte insieme scoprono un varco incantato che le conduce su Nakali, isola fantastica popolata da figure tratte dal folklore filippino. Con il supporto di Raww, un cane-licantropo goffo ma generoso, dovranno sconfiggere la temibile creatura Manananggal per tornare nel loro mondo, consapevoli che il prezzo per il rientro potrebbe essere la cancellazione dei loro ricordi comuni.

Jo e Raissa sono due grandi amiche giunte al traguardo del diploma e pronte a dividersi per il futuro. Durante la loro ultima notte insieme scoprono un varco incantato che le conduce su Nakali, isola fantastica popolata da figure tratte dal folklore filippino. Con il supporto di Raww, un cane-licantropo goffo ma generoso, dovranno sconfiggere la temibile creatura Manananggal per tornare nel loro mondo, consapevoli che il prezzo per il rientro potrebbe essere la cancellazione dei loro ricordi comuni. Orari: giovedì e venerdì 19:30; sabato 17:20; domenica 15:20 – 17:20; lunedì e mercoledì 19:30.

Tutte le informazioni sulla programmazione e sulle sale del cinema sono consultabili sul portale ufficiale www.megaplex-stardust.com.