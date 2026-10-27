Ci sarà una prestigiosa firma del territorio Tortonese al centro del grande dibattito culturale a Palazzo Pirelli a Milano. Giovedì 29 ottobre, alle ore 16.00, la sala Pirelli ospiterà il convegno intitolato “Arcadia, lo stato dell’arte. Eccellenze e sfide del presente e del futuro dell’arte”, promosso dal Gruppo consiliare Lombardia Ideale su iniziativa del capogruppo Luca Marrelli. L’importante appuntamento, mirato ad analizzare le criticità e le prospettive dell’universo artistico con un occhio di riguardo per il contesto milanese, vedrà protagonista assoluto il Tortonese Giacomo Maria Prati, chiamato a introdurre e moderare il confronto tra relatori di spicco ed esponenti delle istituzioni regionali.

Il ruolo del Tortonese Giacomo Maria Prati al centro del dibattito

Figura di spicco del panorama culturale, il Tortonese Giacomo Maria Prati – giornalista, saggista e funzionario direttivo della Pinacoteca di Brera – avrà il compito di guidare i lavori del convegno, tracciando le linee guida di un confronto che punta a interrogarsi sulle trasformazioni in atto. Lo stesso Prati ha sintetizzato così lo spirito e gli obiettivi dell’incontro: «Facciamo il punto sulle potenzialità e le criticità del presente per proiettarci verso una Milano sempre più capitale della grande Arte».

La visione di Lombardia Ideale: l’arte contro i ritmi frenetici

A volere fortemente l’iniziativa è stato il Gruppo consiliare Lombardia Ideale attraverso il suo capogruppo Luca Marrelli, che ha sottolineato il valore profondo dell’arte in una metropoli dominata dai ritmi lavorativi: «Sarà un’occasione importante per confrontarci su una realtà fondamentale per il tessuto culturale e civile del nostro territorio. In un mondo che cambia continuamente, troppo spesso in peggio, e in un contesto come quello milanese e lombardo votato per sua natura agli affanni dell’economia e alla competizione lavorativa, è doveroso riflettere sull’importanza dell’arte, sul patrimonio che abbiamo ereditato, sulle trasformazioni e le prospettive future».

Marrelli ha inoltre rimarcato la caratura degli ospiti e in particolare del moderatore Tortonese: «Lo faremo con relatori e ospiti di grande competenza e autorevolezza che ringrazio vivamente, a cominciare da Giacomo Maria Prati, figura straordinariamente poliedrica, che ci accompagnerà in un dibattito che si annuncia di altissimo profilo. Auspico dunque una partecipazione numerosa e vivace all’appuntamento del 29 ottobre».

I vertici regionali presenti all’appuntamento

L’incontro milanese vedrà la partecipazione e gli interventi di figure chiave della politica e della cultura lombarda:

il capogruppo di Lombardia Ideale, Luca Marrelli, promotore dell’iniziativa;

il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani;

il vicepresidente della commissione Cultura, Sergio Gaddi;

relatori e ospiti autorevoli del settore chiamati ad approfondire lo stato dell’arte e il patrimonio ereditato.

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