Un anno di scuola all’estero o una vacanza studio estiva per ampliare i propri orizzonti e vivere un’esperienza di crescita formativa e personale. Sabato 31 ottobre 2026, dalle 16:30 alle 19:00, la splendida cornice di Villa Boselli ad Arma di Taggia ospiterà un incontro pubblico con l’Associazione di Promozione Sociale Intercultura. L’iniziativa, supportata dal Comune di Taggia e rivolta ai giovani tra i 15 e i 17 anni e alle loro famiglie, presenterà i programmi educativi e i percorsi didattici internazionali previsti per l’anno scolastico 2027/2028.

L’appuntamento a Villa Boselli e le opportunità di formazione

Il pomeriggio informativo è pensato come una vera e propria bussola per gli studenti delle scuole superiori della provincia di Imperia interessati a intraprendere un percorso scolastico internazionale o un soggiorno durante i mesi estivi.

I dettagli dell’evento:

Data e orario: sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 16:30 alle 19:00;

sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 16:30 alle 19:00; Luogo: Villa Boselli, ad Arma di Taggia;

Villa Boselli, ad Arma di Taggia; Destinatari: studenti di età compresa tra 15 e 17 anni, giovani del territorio e famiglie;

studenti di età compresa tra 15 e 17 anni, giovani del territorio e famiglie; Obiettivo: conoscere il catalogo delle esperienze all’estero, le modalità di partecipazione e il progetto educativo per l’anno scolastico 2027/2028.

La rete globale di Intercultura

L’Associazione di Promozione Sociale Intercultura rappresenta una delle realtà di riferimento nell’ambito degli scambi scolastici e dei percorsi interculturali su scala mondiale. L’organizzazione vanta importanti accreditamenti istituzionali e una diffusione capillare:

fa parte della rete internazionale di AFS Intercultural Programs e dell’European Federation of Intercultural Learning;

opera attivamente in oltre 60 Paesi in tutto il mondo;

gode dello statuto consultivo presso l’UNESCO e il Consiglio d’Europa;

opera in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che sostengono le attività della Fondazione.

L’invito alle famiglie e agli studenti del territorio

L’Amministrazione comunale di Taggia ha voluto rivolgere un invito aperto a tutti i residenti e agli studenti dell’imperiese che abbiano il desiderio di mettersi alla prova con una sfida educativa fuori dai confini nazionali. La giornata offrirà un confronto diretto con i referenti dell’associazione, permettendo di chiarire dubbi, raccogliere materiali informativi e comprendere al meglio le modalità di inserimento nei vari programmi didattici.