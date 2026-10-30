Sorpresi nel cuore della notte mentre stavano svuotando il serbatoio di un mezzo pesante in sosta, due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Tortona. L’operazione è scattata all’interno dell’area di parcheggio situata lungo la Strada Provinciale per Pozzolo Formigaro, dove i militari dell’Arma hanno colto sul fatto un 33enne e un 40enne intenti a travasare il carburante verso il proprio camion con pompe e tubi di aspirazione. Il tempestivo intervento, scaturito da uno specifico servizio di controllo predisposto per contrastare i reati predatori nel territorio Tortonese, ha portato al blocco immediato dei due soggetti, al sequestro del loro veicolo e al recupero dell’intero quantitativo trafugato.

Il blitz nell’area di sosta e l’attrezzatura per il furto

L’azione dei militari ha permesso di neutralizzare il furto prima che i responsabili potessero allontanarsi dalla zona di sosta:

l’intervento è avvenuto in piena notte nell’area parcheggio lungo la Strada Provinciale che collega Tortona a Pozzolo Formigaro;

i due soggetti fermati sono un uomo di 33 anni, già gravato da specifici precedenti di polizia, e un 40enne;

la coppia è stata sorpresa in flagranza mentre forzava il serbatoio del TIR posteggiato a breve distanza dal loro mezzo pesante;

per aspirare rapidamente il carburante i due utilizzavano una pompa elettrica, tubi di raccordo e cacciaviti;

all’arrivo dei Carabinieri erano già stati asportati 800 litri di gasolio.

I sequestri e la convalida dei provvedimenti restrittivi

L’operazione condotta sul posto dalle forze dell’ordine ha consentito di mettere in sicurezza l’intera area e raccogliere gli elementi probatori:

sequestro preventivo dell’autoarticolato di proprietà dei due indagati utilizzato per compiere il colpo;

confisca degli arnesi da scasso e dell’attrezzatura tecnica impiegata per il travaso del combustibile;

sequestro di una somma di denaro in contanti trovata in possesso dei soggetti, priva di giustificazione circa la legittima provenienza;

tempestivo intervento coordinato di tre pattuglie della Compagnia Carabinieri di Tortona, attive nel pattugliamento mirato contro i reati patrimoniali;

formale convalida degli arresti disposta dalla competente Autorità Giudiziaria.

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