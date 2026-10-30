Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre, a Rivalta Scrivia, frazione del comune di Tortona, dove un elettricista di 40 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un’improvvisa esplosione. La deflagrazione è avvenuta intorno alle ore 15:00 all’interno di un noto stabilimento del territorio Tortonese, mentre l’operaio era intento a eseguire interventi di manutenzione su una tramoggia. Soccorso con la massima tempestività dal personale sanitario, il lavoratore è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso in codice rosso al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Torino a causa delle pesanti lesioni riportate al volto e agli arti, mentre sono in corso le verifiche di legge per ricostruire l’accaduto.

L’esplosione durante i lavori e i soccorsi in codice rosso

L’infortunio sul lavoro si è consumato all’interno del polo industriale della frazione tortonese durante lo svolgimento delle consuete mansioni operative:

l’incidente si è verificato intorno alle ore 15:00 negli spazi di un noto insediamento produttivo a Rivalta Scrivia;

l’elettricista quarantenne si trovava al lavoro per effettuare una serie di interventi manutentivi su una tramoggia quando è stato investito dall’improvviso scoppio;

le cause scatenanti della deflagrazione restano tuttora in fase di rigoroso accertamento;

la forza della deflagrazione ha causato all’uomo gravi lesioni, concentrate in particolare sul volto e sugli arti;

la centrale operativa di emergenza ha disposto l’immediato intervento dell’elisoccorso del 118, che ha provveduto a stabilizzare l’operaio e a trasferirlo d’urgenza in codice rosso presso il presidio specialistico del CTO di Torino.

I rilievi dello SPRESAL e le indagini dei Carabinieri

Nello stabilimento di Rivalta Scrivia sono prontamente giunti i funzionari preposti alla sicurezza e le forze dell’ordine per tutti gli adempimenti del caso:

l’intervento sul posto dei tecnici dello SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) per svolgere gli opportuni rilievi tecnici;

l’avvio delle verifiche necessarie a verificare il rispetto delle normative vigenti a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e a definire l’esatta dinamica dei fatti;

l’affidamento delle indagini ai Carabinieri della Compagnia di Tortona per accertare ogni aspetto della vicenda e individuare eventuali responsabilità.