La Giunta regionale del Piemonte ha approvato lo schema del nuovo Protocollo d’intesa siglato con il Ministero della Cultura e il Comune di Alessandria per dare un impulso decisivo al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione della Cittadella militare. L’accordo, che avrà una validità di sei anni, aggiorna il percorso di collaborazione avviato nel 2017 e definisce un imponente quadro di interventi supportato da un’importante dotazione finanziaria condivisa dalle tre amministrazioni. L’obiettivo centrale è la messa in sicurezza degli edifici e la riqualificazione degli spazi per restituire il complesso architettonico alla piena fruizione pubblica della comunità.

Gli interventi in programma: dal Palazzo del Governatore alle aree verdi

Il programma di riqualificazione prevede una serie di cantieri mirati e interventi strutturali che cambieranno il volto del polo militare. Le risorse regionali e ministeriali sosterranno:

il recupero architettonico e la rifunzionalizzazione del Palazzo del Governatore;

la realizzazione e l’adeguamento delle reti tecnologiche, comprendenti l’installazione della fibra ottica, la rete wi-fi e un moderno sistema di controllo degli accessi;

la creazione di un percorso attrezzato dedicato alla mobilità lenta all’interno del perimetro della Cittadella;

la messa in sicurezza e la conservazione degli edifici storici e dell’intero perimetro fortificato;

il restauro completo delle coperture e il potenziamento delle infrastrutture necessarie all’uso pubblico;

l’adeguamento del Quartiere Sant’Antonio, destinato a diventare la nuova sede della Soprintendenza con locali per archivio, deposito e laboratori di restauro;

specifici interventi per favorire e migliorare la fruizione delle aree verdi cittadine.

Il commento degli assessori Bussalino, Riboldi e Tronzano

L’importanza strategica dell’accordo è stata sottolineata in una nota congiunta dagli assessori regionali Enrico Bussalino, Federico Riboldi e Andrea Tronzano, che hanno evidenziato le potenzialità di sviluppo legate all’opera:

«La Cittadella è un patrimonio storico e architettonico di straordinario valore, profondamente legato all’identità di Alessandria e dell’intero Piemonte. Con questo provvedimento confermiamo l’impegno della Regione e consolidiamo la collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune, per accompagnare il recupero del complesso e renderlo sempre più accessibile e fruibile. L’obiettivo è restituire pienamente questo luogo alla comunità, valorizzandone anche le potenzialità culturali, turistiche ed economiche. Il coordinamento tra le istituzioni sarà fondamentale per tradurre gli obiettivi condivisi in interventi concreti, nel rispetto delle tempistiche previste».

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