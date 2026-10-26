Castelnuovo Scrivia è salita sul podio mondiale della decima edizione di “Sanremo Senior”, il prestigioso concorso canoro internazionale andato in scena venerdì e sabato scorsi al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale. A tenere alto il nome del comune alessandrino è stata Maria Arendt, capace di conquistare un brillante terzo posto nella categoria Interpreti sfidando talenti giunti da ogni continente. Un’edizione da record che ha visto esibirsi 53 finalisti, selezionati su ben 528 iscritti, e che ha incoronato vincitrice assoluta la cantautrice cipriota Olga Gert.

Il podio di Maria Arendt e i riconoscimenti assoluti

Maria Arendt ha brillato nella Categoria Interpreti (Sezione 1 – 34/59 anni), aggiudicandosi la medaglia di bronzo in una competizione agguerritissima. A conquistare l’ambito Grand Prix 2026, emergendo tra artisti provenienti da ventidue nazioni, è stata invece la cantautrice trentanovenne cipriota Olga Gert con il brano “Billionaire’s wife”. Questo successo le permetterà di esibirsi ad aprile 2027 al Teatro Ariston, nell’ambito del GEF (Festival Mondiale di Creatività nella Scuola) e di Sanremo Junior. Il secondo riconoscimento più prestigioso, il Prix Committee 2026, è stato assegnato al quarantasettenne Màrat Ibraev, proveniente dal Kyrgyzstan, che ha incantato la platea della kermesse con il brano “Champagne” dell’indimenticabile Peppino Di Capri.

Una giuria d’eccezione per un evento globale

A decretare i vincitori è stata una giuria tecnica di altissimo livello, presieduta dal Colonnello Maestro Leonardo Laserra Ingrosso, Direttore Nazionale della Banda della Guardia di Finanza. Al suo fianco hanno operato il chitarrista, produttore e arrangiatore Andrea Cervetto, il Maestro e direttore di cori e bande musicali Cesare Garibaldi, l’organizzatore di eventi Marco Dottore e il musicista e autore Freddy Colt. I tre spettacoli, condotti dall’animatore radiofonico Maurilio Giordana e dall’attrice e conduttrice televisiva Antonella Salvucci, sono stati seguitissimi anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’evento, portando in Riviera 32 artisti stranieri e 21 italiani.

Il successo del format e tutti i premiati

«Sono particolarmente contento di aver offerto anche quest’anno a persone provenienti da tutto il mondo, l’opportunità di visitare e conoscere la nostra meravigliosa Sanremo», ha dichiarato il fondatore e Presidente di Sanremo Senior, Cav. Uff. Paolo Alberti. L’organizzatore, patron della Kismet, ha rimarcato l’unicità e la portata della manifestazione: «Ritengo che questo concorso raggiunga un numero di nazioni rappresentate difficilmente riscontrabile in altre manifestazioni artistiche a cadenza annuale nella nostra città. A tutto ciò, si aggiunge l’orgoglio di aver ideato nel 2013 il format di Sanremo Senior, anticipando una formula che oggi trova sempre più spazio. Veder crescere questa manifestazione e la sua risonanza internazionale è per me motivo di grande soddisfazione».

Di seguito tutti i vincitori dell’edizione 2026, realizzata con il patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione del Casinò Municipale:

Categoria Interpreti, Sez. 1 – 34/59 anni: 1° posto Erica Loi (Cagliari) ex aequo con Argyro Lechouriti (Grecia); 2° posto Alba Resemini (Terranova dei Passerini, Lodi); 3° posto Maria Arendt (Castelnuovo Scrivia, Alessandria).

1° posto Erica Loi (Cagliari) ex aequo con Argyro Lechouriti (Grecia); 2° posto Alba Resemini (Terranova dei Passerini, Lodi); 3° posto Maria Arendt (Castelnuovo Scrivia, Alessandria). Categoria Interpreti, Sez. 2 – 60 anni ed oltre: 1° posto Ioulia Voronko (Udine); 2° posto Francesca Groves (Canada) ex aequo con Chantal Dorn (Austria); 3° posto Elek Kutrovics (Ungheria).

1° posto Ioulia Voronko (Udine); 2° posto Francesca Groves (Canada) ex aequo con Chantal Dorn (Austria); 3° posto Elek Kutrovics (Ungheria). Categoria Cantautori, Sez. 1 – 34/59 anni: 1° posto Olga Gert (Cipro – vincitrice Grand Prix 2026); 2° posto Liana Volpi (Palazzolo sull’Oglio, Brescia); 3° posto Aljandro Cordoba Camacho (Spagna) ex aequo con Veronica Famà, in arte Veronica Seriani (Ortovero, Savona).

1° posto Olga Gert (Cipro – vincitrice Grand Prix 2026); 2° posto Liana Volpi (Palazzolo sull’Oglio, Brescia); 3° posto Aljandro Cordoba Camacho (Spagna) ex aequo con Veronica Famà, in arte Veronica Seriani (Ortovero, Savona). Categoria Cantautori, Sez. 2 – 60 anni ed oltre: 1° posto Stefania Belli (San Casciano in Val di Pesa, Firenze); 2° posto Željka Egredžija (Croazia); 3° posto Carlo D’Andrea (San Pietro in Lama, Lecce).

Nella foto la vincitrice assoluta

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