Mattinata di apprensione ad Alessandria a causa di un grave incidente stradale verificatosi in piazza Gabriele D’Annunzio, a poca distanza dall’ospedale infantile “Cesare Arrigo”. Nel sinistro è rimasta coinvolta una ragazzina di 12 anni, prontamente soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza del 118 e trasferita tempestivamente presso il vicino presidio pediatrico cittadino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione ed eseguire i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto, mentre dagli ambienti sanitari è giunta la conferma che la giovane si trova in codice giallo e non versa in pericolo di vita.

L’incidente in piazza D’Annunzio e i soccorsi del 118

L’episodio si è registrato nelle prime ore della mattinata in uno snodo nevralgico della città:

il grave incidente stradale si è verificato nel perimetro di piazza Gabriele D’Annunzio ad Alessandria;

la tempestiva attivazione della catena di emergenza ha consentito l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 per prestare le prime cure;

la ragazzina dodicenne è stata stabilizzata e caricata a bordo dell’ambulanza per il trasporto immediato al vicino ospedale infantile “Cesare Arrigo”.

Il quadro clinico e gli accertamenti delle forze dell’ordine

Giunta al presidio ospedaliero pediatrico, la giovane è stata affidata alle valutazioni dei medici di turno:

la dodicenne è stata accolta in codice giallo, riscontrando traumi e ferite giudicati di media gravità;

in base a quanto emerso dagli accertamenti sanitari, le condizioni generali della paziente escludono assolutamente il pericolo di vita;

gli agenti delle forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi tecnici sul luogo dell’impatto per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.