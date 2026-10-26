A Diano Marina lo conoscono tutti: è un giovane che vive in centro, è affabile, saluta i passanti ed è gentile con tutti, ma ieri sera è scoppiato il dramma e sono state due ore di vera e propria angoscia quelle vissute dalla comunità e soprattutto dalla mamma per l’improvvisa scomparsa di un giovane, allontanatosi dalla propria abitazione facendo perdere completamente le sue tracce. Il ragazzo, di nome Giovanni, ha camminato per circa quattro chilometri prima di essere individuato grazie al tempestivo e risolutivo intervento degli agenti della Polizia Locale, che ne hanno ricostruito gli spostamenti avvalendosi delle telecamere di videosorveglianza cittadina. L’incubo si è concluso nel migliore dei modi con il rientro a casa del giovane, riaccompagnato da un agente e accolto dall’abbraccio liberatorio della madre e dagli applausi degli amici accorsi per le ricerche.

La scomparsa, le ricerche e l’ausilio delle telecamere

La serata di ieri si è trasformata rapidamente in un momento di grande apprensione, innescando un’immediata catena di solidarietà per rintracciare il ragazzo prima che potesse trovarsi in pericolo. Le fasi salienti dell’operazione di salvataggio si sono articolate in tempi rapidissimi:

l’allarme tempestivo e l’avvio delle ricerche da parte della madre disperata;

la mobilitazione di diverse persone, tra cui un nutrito gruppo di amici del giovane;

il coinvolgimento diretto delle forze dell’ordine e, in particolar modo, della Polizia Locale di Diano Marina;

il monitoraggio e l’incrocio dei dati della rete di videosorveglianza per tracciare il tragitto percorso a piedi dal ragazzo;

l’individuazione e il recupero in sicurezza a circa quattro chilometri dal punto di partenza.

Il ritorno a casa e la profonda gratitudine della madre

A raccontare l’intensità emotiva della vicenda è stata la madre stessa di Giovanni, che attraverso i propri canali social ha voluto condividere il sollievo per il lieto fine e rivolgere un sentito plauso a chi ha reso possibile il ritrovamento. Dopo aver confessato di aver vissuto «le due ore più buie e spaventose della mia vita», la donna si è rivolta alla comunità che l’ha supportata: «Sapervi tutti lì a cercarlo, mobilitarvi e non lasciarmi sola un attimo è stato un sostegno indescrivibile».

Un ringraziamento speciale è stato indirizzato a chi veste la divisa per l’umanità dimostrata sul campo: «Desidero esprimere un ringraziamento immenso e profondo a tutte le forze dell’ordine e in particolare alla Polizia Municipale per l’intervento straordinario di ieri sera. Avete dimostrato non solo una professionalità ma un’umanità e una sensibilità rare».

Le parole più toccanti sono state riservate all’operatore che ha materialmente ritrovato e riaccompagnato il figlio: «Un grazie speciale va all’agente che, con il suo cuore grande e la sua profonda empatia, ha preso per mano e riportato a casa mio figlio sano e salvo. Un grazie di cuore anche agli amici che erano lì ad aspettarlo, tutti emozionati, all’arrivo dei vigili, per applaudire insieme a me al rientro di Giovanni tra le braccia della sua mamma. In momenti di così grande paura e fragilità, sentire tutto questo affetto e trovare persone che sanno accogliere il dolore e la gioia di una madre fa tutta la differenza del mondo».

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