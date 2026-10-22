Novi Ligure si prepara a celebrare la commemorazione dei Defunti, il ricordo dei Caduti di tutte le guerre e la Giornata dell’Unità Nazionale attraverso un solenne programma di cerimonie organizzato con la collaborazione delle associazioni combattentistiche cittadine. Gli appuntamenti si articoleranno nelle giornate di domenica 1° novembre e mercoledì 4 novembre 2026, toccando i luoghi simbolo del ricordo: dal cimitero della frazione Merella al camposanto cittadino di via Pietro Isola, fino al Monumento ai Caduti di piazzale Partigiani. Tra liturgie con i parroci novesi, omaggi ai partigiani e alle vittime dei bombardamenti, la partecipazione delle scuole e le note del Corpo Musicale “Romualdo Marenco”, la comunità rinnoverà il proprio omaggio a quanti hanno sacrificato la vita per il Paese.

Domenica 1° novembre: i momenti di raccoglimento nei cimiteri

La prima giornata delle celebrazioni sarà dedicata alla memoria dei defunti e dei caduti nei cimiteri del territorio novese:

Ore 11:00 – Cimitero della frazione Merella: momento di raccoglimento e omaggio ai Defunti;

momento di raccoglimento e omaggio ai Defunti; Ore 15:00 – Cimitero Cittadino di via Pietro Isola: concelebrazione della Santa Messa presieduta dai parroci della città;

concelebrazione della Santa Messa presieduta dai parroci della città; Gli omaggi solenni: deposizione di omaggi alle tombe dei Caduti, alla cripta dei Partigiani, alle Vittime del tragico bombardamento dell’8 luglio 1944 e alla sepoltura del Maresciallo Capo Daniele Paladini;

deposizione di omaggi alle tombe dei Caduti, alla cripta dei Partigiani, alle Vittime del tragico bombardamento dell’8 luglio 1944 e alla sepoltura del Maresciallo Capo Daniele Paladini; Accompagnamento musicale: durante la funzione e gli omaggi presterà servizio il Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure APS”.

Mercoledì 4 novembre: la Giornata dell’Unità Nazionale in piazzale Partigiani

La ricorrenza del 4 Novembre vedrà lo svolgimento della cerimonia ufficiale all’interno dei giardini pubblici cittadini:

Ore 10:30 – Monumento ai Caduti (piazzale Partigiani): cerimonia dell’Alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione della corona di alloro;

cerimonia dell’Alzabandiera, onori ai Caduti e deposizione della corona di alloro; Interventi istituzionali: saluto ufficiale del sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, seguito dalla lettura della Preghiera del Combattente e dall’intervento del rappresentante dell’Associazione Combattentistica;

saluto ufficiale del sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, seguito dalla lettura della Preghiera del Combattente e dall’intervento del rappresentante dell’Associazione Combattentistica; Ore 11:00 – Orazione ufficiale: discorso commemorativo tenuto da Domenico Ravetti, Vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Regionale;

discorso commemorativo tenuto da Domenico Ravetti, Vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Regionale; Coinvolgimento delle nuove generazioni: alla cerimonia civile parteciperanno attivamente gli alunni delle scuole cittadine.

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