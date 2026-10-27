Il mito e la tragedia dell’eruzione del Vesuvio rivivono a Diano Marina attraverso gli occhi e le tecniche di sette artisti contemporanei. Da domenica 1° a sabato 7 novembre 2026, la Sala Mostre e Convegni “R. Falchi” del Palazzo del Parco ospiterà “POST SEDIMENTA. Pompei: Strati di Memoria”, un’esposizione collettiva internazionale curata dall’artista Massimo Borrelli. La mostra, che verrà inaugurata sabato 31 ottobre alle 18:30 con un vernissage e un aperitivo di benvenuto, esplora il sottile equilibrio tra distruzione e conservazione, guidando il pubblico in un profondo viaggio pittorico attraverso il prima, il durante e il dopo la catastrofe che cristallizzò la storia nel 79 d.C.

Un cast internazionale per esplorare la memoria

Il progetto espositivo fonde prospettive e origini differenti, trasformando la tela, lavorata con olio, acrilico e acquerello, in veri e propri frammenti di memoria. Le opere in esposizione portano la firma di artisti provenienti da Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Ucraina:

Eva Derco

Eva Vivienne Arna

João Barreira

Massimo Borrelli

Michal Markuš

Nikola Marković

Olha Kushliak

La domanda curatoriale che attraversa l’intera mostra è semplice e profondamente evocativa: che cosa resta di un disastro quando la materia che lo ha provocato è anche ciò che ne ha consentito la conservazione? Le rovine si trasformano così in un punto di partenza per riflettere sul tempo, sulla perdita e sulla permanenza.

Il percorso espositivo: dal fasto antico alle rovine contemporanee

L’itinerario proposto ai visitatori è suddiviso in tre precise fasi cronologiche e concettuali legate al vulcano e alla città di Pompei:

Il prima: esplora l’opulenza e l’ordine della città antica prima della tragedia. I profili di Nikola Marković richiamano la forma del cameo isolando le figure, mentre Eva Vivienne Arna rilegge l’iconografia erotica pompeiana donandole una nuova forza allegorica.

esplora l’opulenza e l’ordine della città antica prima della tragedia. I profili di Nikola Marković richiamano la forma del cameo isolando le figure, mentre Eva Vivienne Arna rilegge l’iconografia erotica pompeiana donandole una nuova forza allegorica. Il durante: mette in scena la tensione drammatica tra ordine e caos nel momento della rottura. Olha Kushliak, Eva Derco e Michal Markuš mantengono un linguaggio più figurato e composto. Al contrario, Massimo Borrelli interpreta il dramma depositando la memoria sulla tela attraverso la stratificazione di colore e gesto.

mette in scena la tensione drammatica tra ordine e caos nel momento della rottura. Olha Kushliak, Eva Derco e Michal Markuš mantengono un linguaggio più figurato e composto. Al contrario, Massimo Borrelli interpreta il dramma depositando la memoria sulla tela attraverso la stratificazione di colore e gesto. Il dopo: la figurazione cede il passo a una ricerca più processuale. João Barreira scompone il paesaggio in piani geometrici attorno al profilo scuro del vulcano in un cielo aranciato. A chiudere è Eva Derco, che riporta lo sguardo sulle rovine contemporanee e sul sito archeologico osservato duemila anni dopo il disastro.

L’orgoglio dell’Amministrazione e le informazioni per la visita

Il progetto è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Diano Marina e del Palazzo del Parco, supportato dal sostegno dello Jasmin Charme Hotel.

Un’iniziativa salutata con entusiasmo dal sindaco Cristiano Za Garibaldi: «Questa mostra rappresenta un’importante occasione di apertura internazionale per la nostra città. Il Palazzo del Parco si conferma uno spazio capace di accogliere proposte culturali di rilievo e di mettere in dialogo il territorio con sensibilità artistiche provenienti da Paesi diversi. Siamo lieti di sostenere un progetto che unisce memoria, ricerca e partecipazione».

Dello stesso avviso l’assessore alla Cultura Sabrina Messico, che pone l’accento sul valore didattico ed emotivo dell’evento. L’iniziativa, spiega l’assessore, invita i visitatori «a guardare Pompei non soltanto come una testimonianza del passato, ma come una domanda ancora attuale sul rapporto tra distruzione e memoria. Le opere esposte mostrano come uno stesso evento possa essere riletto attraverso linguaggi e sensibilità differenti, offrendo ai visitatori un’esperienza di conoscenza e di riflessione».

Informazioni utili Il vernissage inaugurale è fissato per sabato 31 ottobre alle ore 18:30. Nei giorni successivi, da domenica 1° a sabato 7 novembre, la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00. L’ingresso è totalmente gratuito.

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