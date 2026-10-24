Un tragico incidente stradale è costato la vita a un ciclista lungo la strada provinciale per Voghera, nel territorio comunale di Tortona, in direzione Pontecurone. Secondo la prima sommaria ricostruzione l’impatto si è verificato quando la bicicletta, che viaggiava in senso opposto rispetto a un’automobile in transito, ha iniziato una manovra di svolta a sinistra per entrare nell’area di un’azienda situata a bordo carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e la corsa d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Alessandria, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso a causa dei gravissimi traumi riportati. Sul posto hanno operato le pattuglie dei Carabinieri per eseguire i rilievi tecnici, mettere in sicurezza la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La dinamica dello schianto e i primi soccorsi

L’incidente si è verificato lungo il tratto provinciale che collega la città con il vicino centro di Pontecurone:

scontro tra un’autovettura in transito lungo la propria corsia di marcia verso il comune limitrofo e una bicicletta proveniente dal senso opposto;

manovra di svolta a sinistra avviata dal ciclista per accedere all’interno del piazzale di un’azienda adiacente alla sede stradale;

impatto violento tra il veicolo a quattro ruote e la due ruote durante la fase di attraversamento della corsia;

tempestivo intervento sul posto del personale sanitario del 118, che ha stabilizzato il ferito direttamente sulla carreggiata.

La corsa disperata in ospedale e le indagini dell’Arma

Le condizioni del ciclista sono apparse subito disperate ai soccorritori:

trasporto immediato in codice rosso verso il pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria per far fronte ai molteplici traumi subiti;

decesso dell’uomo sopraggiunto poco dopo il ricovero all’interno della struttura ospedaliera alessandrina;

presidio del tratto stradale da parte dei Carabinieri per gestire il flusso dei veicoli ed evitare ulteriori ripercussioni sulla circolazione;

rilievi planimetrici e accertamenti tecnici affidati ai militari dell’Arma, al lavoro per accertare formalmente le cause e le responsabilità dell’accaduto.