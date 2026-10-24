Un grave incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle ore 9, a Pontecurone, dove un uomo di 46 anni a bordo di una bicicletta è andato a sbattere violentemente contro un palo per cause ancora in corso di chiarimento. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il ciclista riverso al suolo e in condizioni disperate, permettendo la tempestiva mobilitazione dei soccorsi sanitari giunti con il mezzo avanzato di Tortona, affiancato da Carabinieri e Vigili del Fuoco. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

L’allarme di un passante e la corsa dei sanitari

L’allarme è scattato nell’immediatezza grazie all’intervento di una persona presente in zona:

segnalazione tempestiva giunta ai soccorsi dopo aver notato il 46enne disteso a terra quasi privo di vita;

scontro della bicicletta contro il palo avvenuto secondo una dinamica ancora sconosciuta;

intervento sul posto del mezzo di soccorso avanzato del 118 partito da Tortona per le prime manovre di emergenza;

trasferimento immediato in codice rosso al presidio ospedaliero “Santi Antonio e Biagio” di Alessandria;

condizioni del ciclista giudicate particolarmente serie, con ricovero disposto in prognosi riservata.

Rilievi e messa in sicurezza della carreggiata

Sul punto dell’impatto hanno operato congiuntamente le squadre di soccorso e le forze dell’ordine:

arrivo sul posto del personale dei Vigili del Fuoco per collaborare alle operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la sede stradale;

intervento dei Carabinieri per effettuare i rilievi tecnici di rito;

accertamenti in corso da parte dei militari dell’Arma per ricostruire con esattezza lo svolgimento dei fatti e chiarire l’origine della caduta.

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