Nuovo colpo messo a segno e prontamente sventato nei parcheggi commerciali di Alessandria, dove la Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due uomini accusati di furto aggravato con destrezza commesso ai danni di una cliente. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura a seguito dell’ennesimo episodio perpetrato con il collaudato trucco delle “monetine”, utilizzato per distrarre le persone intente a risalire in auto dopo la spesa e sottrarre gli effetti personali lasciati nell’abitacolo. La tempestiva chiamata dei cittadini al Numero Unico Europeo 112 ha consentito agli agenti di avviare ricerche lampo nell’area circostante, rintracciare i responsabili e deferirli in stato di libertà.

Lo stratagemma delle monetine nei parcheggi dei supermercati

La tecnica criminale messa in atto dai malviventi segue uno schema pianificato nei minimi dettagli per sfruttare la momentanea disattenzione delle vittime:

individuazione del bersaglio all’uscita dal punto vendita commerciale, puntando prevalentemente su donne intente a rientrare nella propria vettura;

attesa del momento esatto in cui la vittima apre l’abitacolo e vi appoggia la propria borsa prima di salire a bordo;

distrazione provocata dal primo complice, che fa cadere rumorosamente a terra alcune monete accanto al veicolo per far credere alla persona di aver perso il proprio denaro;

azione fulminea del secondo malvivente, che approfitta del momento in cui la vittima si china o si volta per controllare le monete per aprire la portiera, afferrare la borsa e darsi alla fuga.

L’intervento della Squadra Mobile e le denunce

La prontezza nella richiesta di aiuto ha permesso agli agenti della Questura di chiudere rapidamente il cerchio attorno ai due presunti autori:

indagati due uomini di origini sudamericane, entrambi con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio;

accusa formalizzata a loro carico per concorso in furto aggravato con destrezza;

intervento immediato della pattuglia della Squadra Mobile grazie alla tempestiva segnalazione inoltrata dai testimoni;

rintracciamento dei fuggitivi a breve distanza dal luogo dell’accaduto;

nota della Questura che ricorda l’applicazione del principio della presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza definitiva di condanna.

L’appello delle forze dell’ordine alla cittadinanza

L’esito positivo dell’operazione evidenzia l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze di polizia nel contrasto ai raggiri nei pressi dei centri commerciali:

importanza fondamentale di comporre immediatamente il numero unico di emergenza 112 al minimo sospetto di manovre anomale o tentativi di distrazione;

raccomandazione di prestare massima attenzione quando si caricano acquisti e borse all’interno dell’auto, evitando di lasciare borse incustodite sui sedili prima di salire a bordo e chiudere le portiere.