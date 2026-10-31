Tentava di raggirare una cliente nel parcheggio di un supermercato pretendendo un risarcimento economico in contanti per un fantomatico danno alla carrozzeria, ma la fermezza della donna e la prontezza dei militari hanno fatto fallire il piano. A Novi Ligure i Carabinieri della locale Compagnia hanno intercettato e denunciato a piede libero un uomo per tentata truffa, dopo averlo sorpreso in flagranza nell’area commerciale cittadina. L’intervento dei militari si inserisce nell’ambito di una serie di servizi di controllo straordinari disposti su tutto il territorio comunale a seguito di diverse segnalazioni comparse sui social network, che denunciavano la presenza molesta di soggetti nei piazzali delle grandi rivendite alimentari.

Il finto urto e la pronta reazione della vittima

La vicenda si è consumata nel piazzale esterno di una rivendita della cittadina, dove il malintenzionato ha preso di mira una cliente intenta a parcheggiare:

l’uomo ha avvicinato la conducente sostenendo che la sua auto fosse stata urtata e danneggiata a causa di una manovra errata;

con fare incalzante e aggressivo, il truffatore ha preteso un risarcimento immediato in contanti per sanare il presunto danno senza ricorrere alle assicurazioni;

intimorita ma determinata a non cedere alle insistenze, la donna ha rifiutato categoricamente di consegnare somme di denaro;

la cliente ha immediatamente composto il numero unico di emergenza 112, fornendo alla centrale operativa una descrizione precisa e dettagliata del soggetto.

L’arrivo dei Carabinieri e il presidio delle aree commerciali

La segnalazione telefonica ha fatto scattare l’invio immediato di una pattuglia dell’Arma già dislocata sul territorio per i servizi antirapina e antitruffa:

i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul piazzale, cogliendo l’uomo ancora sul posto e bloccandolo prima di un’eventuale fuga;

ricostruita puntualmente la dinamica e accertato il disegno truffaldino ai danni della cliente, i militari hanno condotto l’uomo nei propri uffici;

identificato compiutamente, il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le condotte illecite contestate;

le pattuglie della Compagnia di Novi Ligure proseguiranno il monitoraggio preventivo nei parcheggi dei supermercati per scoraggiare l’accattonaggio molesto e contrastare sul nascere la “truffa dello specchietto”.