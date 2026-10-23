Importanti novità per il settore ricettivo di Diano Marina, dove l’Hotel Golfo e Palme di viale Torino si prepara a una profonda riqualificazione estetico-funzionale con l’obiettivo di ottenere la riclassificazione da tre a quattro stelle. Con un avviso formale a firma della responsabile del Settore 6 Ufficio SUAP, Patrizia D’Agostino, il Comune ha reso nota l’estensione dei termini per la conclusione della conferenza di servizi decisoria finalizzata al rilascio del permesso di costruire. Il provvedimento segna un passaggio chiave per l’ammodernamento dell’offerta alberghiera cittadina, aprendo contestualmente la finestra temporale di trenta giorni entro cui chiunque abbia interesse potrà consultare gli atti digitali e presentare osservazioni.

Il progetto di riqualificazione e il passaggio a quattro stelle

L’intervento edilizio riguarda una storica struttura turistica situata sul litorale dianese:

Struttura interessata: Hotel Golfo e Palme, ubicato in viale Torino 21 (identificato al N.C.E.U. al foglio 5, mappale 960, subalterno 6);

Hotel Golfo e Palme, ubicato in viale Torino 21 (identificato al N.C.E.U. al foglio 5, mappale 960, subalterno 6); Natura dell’intervento: ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione sia estetica sia funzionale del complesso;

ristrutturazione edilizia finalizzata alla riqualificazione sia estetica sia funzionale del complesso; Obiettivo turistico: contestuale riclassificazione della struttura ricettiva, che passerà dall’attuale categoria a tre stelle al livello a quattro stelle;

contestuale riclassificazione della struttura ricettiva, che passerà dall’attuale categoria a tre stelle al livello a quattro stelle; Riferimenti della pratica: procedimento SUAP registrato con codice univoco n. 00388110082-26032025-0816.

L’iter amministrativo e la proroga della conferenza di servizi

La procedura autorizzativa ha visto un aggiornamento delle scadenze da parte degli uffici comunali competenti:

Provvedimento di estensione: adozione della nota prot. n. 27647 datata 21 ottobre 2026 con cui sono stati prorogati i termini di conclusione della conferenza di servizi decisoria;

adozione della nota prot. n. 27647 datata 21 ottobre 2026 con cui sono stati prorogati i termini di conclusione della conferenza di servizi decisoria; Quadro normativo: procedura condotta ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della Legge 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 13 del Decreto Legge 76/2020;

procedura condotta ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, della Legge 241/1990 e successive modifiche, nonché dell’art. 13 del Decreto Legge 76/2020; Avvio dell’iter: conferenza di servizi originariamente indetta in data 27 marzo 2025 con nota prot. n. 7910 per il rilascio del titolo abilitativo;

conferenza di servizi originariamente indetta in data 27 marzo 2025 con nota prot. n. 7910 per il rilascio del titolo abilitativo; Firma dell’atto: provvedimento emanato dalla Responsabile del Settore 6, Patrizia D’Agostino.

Consultazione degli atti e termini per le osservazioni

Cittadini, categorie e soggetti interessati possono visionare la documentazione e inoltrare memorie agli uffici municipali:

Accesso agli atti digitali: l’istanza e tutti i documenti tecnici sono conservati in modalità telematica sul portale www.impresainungiorno.gov.it, piattaforma attraverso cui opera lo Sportello Unico delle Attività Produttive;

l’istanza e tutti i documenti tecnici sono conservati in modalità telematica sul portale www.impresainungiorno.gov.it, piattaforma attraverso cui opera lo Sportello Unico delle Attività Produttive; Scadenza per le osservazioni: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico;

30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; Sede dell’Ufficio SUAP: Comune di Diano Marina, piazza Martiri della Libertà 3;

Comune di Diano Marina, piazza Martiri della Libertà 3; Invio tramite Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it;

protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it; Posta elettronica ordinaria: suap@comune.dianomarina.im.it;

suap@comune.dianomarina.im.it; Recapiti telefonici: centralino comunale 0183 4901, Ufficio Commercio e SUAP 0183 490246.